Mračna strana grada domaćina SP-a: Iza nogometnog sjaja leže masovne grobnice

Vlasti su već ranije svjedočile brutalnosti kartela Jalisco. U prosincu su naoružani napadači, manje od osam kilometara od stadiona Akron, usred bijela dana ispalili više od 3.000 metaka na automobil direktora distribucijskog centra za voće i povrće. Oružani sukob odvijao se svega nekoliko ulica od policijske postaje, no policiji je trebalo gotovo pola sata da stigne na mjesto događaja.