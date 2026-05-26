BLJEŠTAVILO I HOROR
Mračna strana grada domaćina SP-a: Iza nogometnog sjaja leže masovne grobnice
Autocesta koja vodi od zračne luke u Guadalajara prema središtu grada dobila je novi asfalt, a poznati gradski kružni tok obnovljen je u projektu vrijednom četiri milijuna dolara. Grad je posljednjih mjeseci prepun građevinskih radova dok se priprema za četiri utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva koje će se ondje igrati u lipnju.
No, milijuni navijača koji bi trebali stići u drugi najveći grad u Meksiku vjerojatno neće vidjeti ono što se skriva iza blještavila priprema - lokacije na kojima su pronađene stotine tijela zakopanih u tajnim grobnicama narkokartela Jalisco New Generation Cartel.
Mnoge od tih masovnih grobnica otkrivene su upravo uz glavne prometnice koje vode prema stadionu Akron Stadium, gdje će se igrati utakmice Svjetskog prvenstva, piše LA Times.
Nestanci, tajne grobnice i kartelsko nasilje
Među pronađenim posmrtnim ostacima bio je i 17-godišnji srednjoškolac koji je pokušao prodati motocikl kako bi pomogao nezaposlenom ujaku. Mladić je nestao, a potom i njegov ujak koji ga je krenuo tražiti.
Na drugoj lokaciji pronađene su kosti 34-godišnjeg servisera mobitela, oca dvoje djece, koji je nestao nakon odlaska u kupnju rabljenih tenisica.
Prema podacima savezne države Jalisco, između 2018. i ožujka ove godine na području Guadalajare i okolnih gradova pronađeno je 1.907 tijela.
Dolazak Svjetskog prvenstva trebao je biti prilika da se Guadalajara predstavi svijetu u najboljem svjetlu. Vlasti savezne države pokrenule su promotivnu kampanju za gradsku četvrt Zapopan, gdje će se igrati utakmice, pod sloganom: "Zapopan, srce nogometa". No, obitelji nestalih poručuju: "Zapopan, srce tajnih grobnica".
Grobnice nekoliko kilometara od stadiona
Samo od siječnja 2025. godine skupine koje tragaju za nestalima i državne službe pronašle su 58 grobnica s ukupno 226 tijela unutar gradskih granica. Pet lokacija nalazi se manje od pet kilometara od stadiona Akron.
Iako kartelsko nasilje u Meksiku rijetko izravno pogađa turiste, kritičari smatraju da su ovakva otkrića ozbiljan udarac za gradske i državne vlasti.
Unatoč velikim ulaganjima u uređenje grada, malo je službene pažnje posvećeno rastućem broju tajnih grobnica koje posljednjih mjeseci otkrivaju skupine obitelji nestalih, često financirane vlastitim sredstvima.
"Za stadion ima bagera, za potragu nema"
"Teška mehanizacija radi danonoćno po cijelom gradu zbog prvenstva", rekao je Jaime Aguilar, glasnogovornik skupine Warrior Searchers of Jalisco, koja u prosjeku pronađe dvije grobnice mjesečno. "No, kad mi tražimo bager za pretragu terena, nikad ga nema", dodao je.
Tijekom godina grobnice su otkrivane u ruralnim područjima, industrijskim zonama, uz ceste, unutar zgrada pa čak i u samom središtu Guadalajare. Početkom godine vlasti su, svega kilometar i pol od stadiona Akron, pronašle kuću natopljenu krvlju u kojoj su kartelski protivnici mučeni. Na lokaciji je pronađeno jedno zakopano tijelo.
U krugu od 16 kilometara pronađeno je gotovo 100 posmrtnih ostataka skrivenih u 500 vreća za smeće zakopanih u plitkim grobnicama.
Strah da bi FIFA mogla premjestiti utakmice
Pronalazak novih grobnica zabrinuo je i meksičku predsjednicu Claudia Sheinbaum.
Prema riječima jednog meksičkog dužnosnika upoznatog s organizacijom turnira, postojala je bojazan da bi FIFA zbog nasilja mogla premjestiti utakmice iz Meksika u SAD ili Kanadu, druge dvije zemlje domaćina prvenstva.
Napetosti su dodatno eskalirale u veljači, kad su meksičke specijalne snage ubile Nemesija Oseguera Cervantesa, poznatijeg kao "El Mencho", vođu jednog od najbrutalnijih kartela u zemlji.
Kartel je odgovorio valom nasilja — zapaljeni su automobili i autobusi, blokirani izlazi iz Guadalajare, a grad je nakratko bio paraliziran. Naoružane skupine spalile su oko 80 trgovina i više ljekarni, demonstrirajući svoju moć.
Nakon toga predstavnici FIFA-e sastali su se s meksičkom vladom kako bi razmotrili sigurnosne planove za utakmice u Guadalajari. Sheinbaum je predstavila plan raspoređivanja 100 tisuća pripadnika sigurnosnih snaga, vojnika i policajaca, u Guadalajari te drugim gradovima domaćinima, Mexico City i Monterrey.
FIFA je na kraju odlučila da neće mijenjati lokacije održavanja utakmica.
Karteli regrutiraju djecu
Američke sigurnosne službe posljednjih mjeseci pomažu Meksiku u obuci za borbu protiv kartelskog terorizma, uključujući obranu od napada dronovima-bombama, koje karteli sve češće koriste protiv suparnika i vojske.
Vlasti su već ranije svjedočile brutalnosti kartela Jalisco. U prosincu su naoružani napadači, manje od osam kilometara od stadiona Akron, usred bijela dana ispalili više od 3.000 metaka na automobil direktora distribucijskog centra za voće i povrće. Oružani sukob odvijao se svega nekoliko ulica od policijske postaje, no policiji je trebalo gotovo pola sata da stigne na mjesto događaja.
Sigurnosni stručnjaci upozoravaju da je savezna država Jalisco posljednjih godina postala jedno od glavnih poprišta kartelskih likvidacija. Neke grobnice sadržavale su jedno tijelo, druge više od 40, a pojedine čak i više od 95.
Godine 2023. u kanjonu u Zapopanu pronađeni su raskomadani ostaci devetero tinejdžera u vrećama za smeće. Radili su za kartelski "call centar" koji je telefonskim prijevarama izvlačio milijune dolara od američkih građana kroz lažne turističke aranžmane. Istražitelji vjeruju da su mladići "naljutili" svoje poslodavce.
Karteli posljednjih godina masovno regrutiraju mlade, uključujući maloljetnike, kao vojnike u borbi za kontrolu ruta krijumčarenja droge. Jedan zastupnik savezne države Jalisco procjenjuje da su karteli posljednjih godina diljem Meksika regrutirali više od 45 tisuća maloljetnika.
"Okrutno je"
Iako su neka bogata naselja Guadalajare uglavnom ostala pošteđena nasilja, obitelji diljem metropolitanskog područja svjedoče nestancima stotina mladih ljudi, od kojih se mnogi kasnije pronalaze mrtvi na kartelskim bojištima u državama Jalisco, Sinaloa i Michoacán.
Vlasti savezne države Jalisco vode više od 16 tisuća prijava nestalih osoba, najviše od svih meksičkih saveznih država. Na razini cijelog Meksika više od 130 tisuća ljudi vode se kao nestali.
Među onima koji svakodnevno tragaju za novim grobnicama je i Natalia Leticia García, kojoj je sin nestao 2017. godine. Nakon njegova nestanka pokrenula je vlastitu potragu i osnovala skupinu za pomoć drugim obiteljima. U osam godina njezina grupa pronašla je 26 grobnica, piše LA Times.
Objasnila je da karteli namjerno raskomadaju tijela kako bi otežali identifikaciju žrtava. "To je okrutno", rekla je.
Njezin sin, César Ulises Quintero García, i dalje se vodi kao nestao.
