glavni državni odvjeznik
Turudić: Šibenska tužiteljica je 2023. trebala tražiti istražni zatvor za Aleksića
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održao je danas press konferenciju o rezultatima rada državnih odvjetništva u 2025. godini, osvrnuo se i na dvije godine mandata i postignutim rezultatima
"Ne mogu se ne osvrnuti na tragičan događaj u Šibeniku, bezuman čin gdje je stradao dječak od 19 godina. Još uvijek smo potreseni tim događajem. Koristim ovu priliku da izrazim sućut. Taj događaj je inicirao da se krene u izmijenu određenih odredbi kaznenog zakona pa i zakona o kaznenom postupku", rekao je na početku Turudić i osvrnuo se na rezultate rada državnog odvjetništva za 2025. godinu.
"Riješavamo više predmeta nego ih zaprimimo"
"Rezultati su jako dobri. Nakon što smo zaustavili trend porasta broja neriješenih predmeta, sada smo taj trend okrenuli u suprotnom pravcu tako da riješavamo više predmeta nego ih zaprimimo. Naša je ažurnost 104 posto", kaže Turudić i ističe da su ponosni na rezultate koje prezentiraju.
Propusti u šibenskom odvjetništvu
Kaže da bi danas trebao bit gotov i nalaz izvanrednog nazora u Šibeniku. Rekao je da su utvrđeni određeni propusti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, dodajući da su oni primijećeni još tijekom 2024. godine.
"Uočili smo da šibensko odvjetništvo u pojedinim slučajevima postupa drukčije u odnosu na druga državna odvjetništva u Hrvatskoj, zbog čega su poduzete odgovarajuće sankcije", rekao je.
Turudić je dodao da DORH ne bježi od odgovornosti po pitanju ubojstva u Drnišu.
"Mi smo smatrali i još uvijek smatramo da je za Kristijana Aleksića trebao biti određen istražni zatvor, ali on je mogao trajati do tri mjeseca. Zamjenica općinskog državnog odvjetnik smatrala je da za to nisu postojali uvjeti. To nije razlog za stegovni postupak ni kaznenu odgovornost", kaže Turudić.
"Sad smo tu da promijenimo stanje i poboljšamo sustav da se ovakve stvari ne bi događale ili da bi se svele na najmanju moguću mjeru",dodao je.
Podsjetio je da kod ubojice iz Drniša nije utvrđena psihička bolest.
Kazne za teška djela
Odgovorio je i na pitanje jesu li državna odvjetništva zadovoljna izricanjem kazni za teška djela i trebaju li ona biti veća.
"Kada nismo zadovoljni prvostupanjskom presudom mi uložimo pravni lijek. Izrazimo svoje nezadovoljstvo odlukom o kazni, to je najčešće, u najvećem broju slučajeva da smatramo da je kazna premala pa da tražimo da je drugostupanjski sud poništi i prolazimo različito - nekad nam bude udovoljeno, nekad ne", kaže Turudić.
Pitali su ga i je li uvođenje kazne doživotnog zatvora potrebno.
"Doživotna kazna imala bi odvraćajuću ulogu, ali mislim da ona nije nešto snažna", odgovorio je Turudić.
Rekao je i da se slaže da pojedini kazneni postupci traju predugo.
"Enormno dugo neki traju. Potrebne su dvije ili tri ruke da nabrojim koliko dugo traju pojedini postupci. To je sasvim nedopustivo", rekao je Turudić i dodao da su nedavno uveli sustav požurnica.
"Kada prođe zakonski rok za zakazivanje rasprave mi odmah šaljemo požurnicu zašto rasprava nije zakazana", objasnio je.
Afera Hipodrom
Komentirao je i epilog afere Hipodrom.
"Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačena na mene, ali na i cijeli DORH od strane aktera političke scene. Bilo bi pristojno da se u najmanju ruku ispričaju. Mi smo svoju satisfakciju dobili i od samih okrivljenika dobili potvrdu da smo radili stručno, pošteno i po zakonu", kaže.
Komentirao je i slučaj Pavleka.
"Pavlek se odlučio da se neće dobrovoljno predati. On vodi tamo pravnu bitku i mi s tim nemamo ništa. Mi smo sve svoje napravili", rekao je.
Upitan je i o povećanju broja kaznenih djela na štetu okoliša.
"Senzibilizirani smo po pitanju te teme i broj se povećava", rekao je Turudić.
Rekao je i da je DORH nedavno uveo sustav požurnica prema sudovima. "Kada istekne zakonski rok za zakazivanje rasprave, odmah šaljemo požurnicu i tražimo objašnjenje zašto rasprava nije zakazana", pojasnio je.
Govoreći o aferi Hipodrom, Turudić je rekao da je zadovoljan ishodom slučaja, osobito nakon, kako je naveo, brojnih kritika upućenih njemu i DORH-u iz političkog prostora.
‘Bilo bi pristojno da se barem ispričaju. Potvrdu da smo radili stručno, pošteno i u skladu sa zakonom dobili smo i od samih okrivljenika’, rekao je Turudić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare