Trump nakon liječničkog pregleda kaže da je 'savršenog' zdravlja

Getty Images via AFP / WIN MCNAMEE

Američki predsjednik Donald Trump, koji sljedeći mjesec puni 80 godina, izjavio je da je "sve savršeno" nakon što je u utorak obavio liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed.

Podijeli

Oglas

Američki predsjednik nije naveo nikakve pojedinosti u kratkoj objavi na Truth Socialu u kojoj je rekao da je pregled gotov.

Trump se često predstavlja kao energičniji i u boljoj formi od Joea Bidena, svog demokratskog prethodnika koji je prošle godine napustio dužnost u 82. godini.

Ipak, nedavne fotografije koje prikazuju osip na vratu otvorile su pitanja o Trumpovom zdravlju, nakon slika natečenih gležnjeva i modrica na ruci prekrivenih šminkom iz srpnja 2025.

Trump, koji rođendan slavi 14. lipnja, postao je u siječnju 2025. kada je preuzeo mandat najstarija osoba koja je zavladala Bijelom kućom.

Posjet Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed bio je Trumpov treći liječnički pregled u 13 mjeseci.