centar Walter Reed
Trump nakon liječničkog pregleda kaže da je 'savršenog' zdravlja
Američki predsjednik Donald Trump, koji sljedeći mjesec puni 80 godina, izjavio je da je "sve savršeno" nakon što je u utorak obavio liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed.
Američki predsjednik nije naveo nikakve pojedinosti u kratkoj objavi na Truth Socialu u kojoj je rekao da je pregled gotov.
Trump se često predstavlja kao energičniji i u boljoj formi od Joea Bidena, svog demokratskog prethodnika koji je prošle godine napustio dužnost u 82. godini.
Ipak, nedavne fotografije koje prikazuju osip na vratu otvorile su pitanja o Trumpovom zdravlju, nakon slika natečenih gležnjeva i modrica na ruci prekrivenih šminkom iz srpnja 2025.
Trump, koji rođendan slavi 14. lipnja, postao je u siječnju 2025. kada je preuzeo mandat najstarija osoba koja je zavladala Bijelom kućom.
Posjet Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed bio je Trumpov treći liječnički pregled u 13 mjeseci.
