Oglas

intervenirali vatrogasci

FOTO / Noćna drama u Zagrebu: Gorio objekt kod Zapadnog kolodvora

author
N1 Info
|
11. ožu. 2026. 08:25
649569558_1342307897928946_1336073781207229067_n
Vatrogasna postrojba Zagreb

Noćas je na području Zapadnog kolodvora zabilježena 560. intervencija te 175. požar u 2026. godini.

Oglas

Radilo se o požaru objekta dimenzija 6 x 24 m, pregrađenog na dvije polovice. Zbog intervencije je tramvajski promet preko Zapadnog kolodvora bio kratkotrajno obustavljen, obavjestili su zagrebački vatrogasci.

Na intervenciju su oko 03:40 upućena dva gasna vlaka iz Vatrogasne postaje Centar i iz Vatrogasne postaje Novi Zagreb.

650385921_1342307911262278_679462100615566888_n
Vatrogasna postrojba Zagreb

Požar je ubrzo stavljen pod kontrolu, a prve ekipe počele su se vraćati u svoje postaje oko pet sati.

Teme
požar zapadni kolodvor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ