FOTO / Noćna drama u Zagrebu: Gorio objekt kod Zapadnog kolodvora

Noćas je na području Zapadnog kolodvora zabilježena 560. intervencija te 175. požar u 2026. godini.
Oglas
Radilo se o požaru objekta dimenzija 6 x 24 m, pregrađenog na dvije polovice. Zbog intervencije je tramvajski promet preko Zapadnog kolodvora bio kratkotrajno obustavljen, obavjestili su zagrebački vatrogasci.
Na intervenciju su oko 03:40 upućena dva gasna vlaka iz Vatrogasne postaje Centar i iz Vatrogasne postaje Novi Zagreb.
Požar je ubrzo stavljen pod kontrolu, a prve ekipe počele su se vraćati u svoje postaje oko pet sati.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas