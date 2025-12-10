FOTO / Predani prikupljeni potpisi iz peticije "Micanje klečavaca". Ponovno postavljene ruže na Trgu

Inicijatorice peticije kojom se traži micanje molitelja s glavnih gradskih trgova predale su u srijedu Odboru za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora više od 61.000 prikupljenih potpisa te su pritom istaknule da ta brojka pokazuje da građani osjećaju da nešto ne valja u našem društvu.
Oglas
Peticiju su, nakon Hrvatskog sabora njezine inicijatorice predale Vladi i Ustavnom sudu.
Na stranici na kojoj je peticija pod nazivom "Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025." pokrenuta u subotu, 6. prosinca, vidljivo je da je peticija u međuvremenu prikupila više od 65.000 potpisa.
Jedna od inicijatorica Sanja Sarnavka, koja ju je predala zajedno s Marinom Škrabalo i Tanjom Dabo, rekla je da ju je potpisalo jako puno muškaraca, "što pokazuje da su i oni osvijestili problem".
"Moramo stati s ovim etiketiranjima, zabranama, diskriminatornim zahtjevima od kojih su klečavci o kojima danas govorimo tek jedan segment onoga što ne valja u našem društvu", kazala je Sarnavka novinarima uoči predaje potpisa.
"Klečavci rade nešto što nije dobro, a to je da - u trenutku kad imamo puno zakona i niz međunarodnih konvencija koje zahtijevaju da države rade na postizanju što višeg stupnja ravnopravnosti spolova - zahtijevaju da se žene vrate u devetnaesto stoljeće. To je nešto što moramo spriječiti i zaustaviti", kaže.
Upitana da prokomentira to da se ovo tumači kao zabrana molitelja da budu na trgovima, Sarnavka je odgovorila da to rade "oni koji ne razumiju i ne čuju ono što govore".
Nakon predaje peticije institucijama, u tišni su inicijatorice peticije položile ruže na Trgu bana Josipa Jelačića i razvukle poruku 'Ovo je mjesto slobode'. Ukupno je 39 položenih ruža.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas