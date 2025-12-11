PRIVREMENO RJEŠENJE
FOTO / Radovi u Kranjčevićevoj se približavaju kraju: Evo kad bi Dinamo mogao seliti na novi stadion
Radovi na izgradnji novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici napreduju prema planu. Vrijednost projekta, prema ponudi izvođača radova Strabaga, iznosi 37,87 milijuna eura bez PDV-a.
Novi stadion imat će ukupno 11.163 sjedećih mjesta, a rok završetka radova je 18 mjeseci.
Na gradilištu je trenutačno u tijeku postavljanje sjeverne tribine koja polako dobiva svoje obrise, što potvrđuje da su radovi u punom zamahu.
Goran Stanzl/PIXSELL
To znači da bi Dinamo krajem iduće godine trebao preseliti u Kranjčevićevu, gdje će igrati dok traje izgradnja novog Maksimira. Prema najavama iz Grada, on bi trebao biti dovršen do 2029.
