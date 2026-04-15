"OVO JE KAOS"
Predstavnici zračnih luka: Novi sustav ulaska i izlaska iz EU-a uzrokuje duga kašnjenja, tražimo obustavu
Putnici koji prolaze kroz zračne luke u zemljama poput Francuske, Njemačke, Belgije, Italije, Španjolske i Grčke navodno čekaju i do tri sata na graničnim kontrolama zbog novog sustava ulaska i izlaska (EES) EU-a, priopćilo je tijelo Međunarodnog vijeća zračnih luka (ACI).
Olivier Jankovec, direktor europske divizije ACI-ja, rekao je za Financial Times: "Ova situacija, u nadolazećim tjednima, a svakako tijekom ljetnih mjeseci, bit će jednostavno neupravljiva. Ta vremena čekanja vidimo sada kad se promet tek počinje gomilati".
EES je stupio na snagu u petak u zemljama Schengena – 25 od 27 država EU plus Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku. Zahtijeva od putnika iz zemalja izvan EU, poput Ujedinjenog Kraljevstva, da registriraju svoje osobne i biometrijske podatke na granici, piše Guardian.
Sustav se postupno uvodi od listopada i već je uzrokovao duga kašnjenja u nekim zračnim lukama. U nedjelju je BBC izvijestio da se više od 100 putnika nije moglo ukrcati na let easyJeta iz Milana za Manchester prije polijetanja zbog kašnjenja na putovnicama.
Predstavnici zračnih luka i Europske komisije održali su sastanak u utorak kako bi raspravljali o problemima sa sustavom. Navodno je ACI zatražio produljenje postojećih izuzeća, kao i ovlasti za potpunu obustavu novih provjera.
Jankovec je za FT rekao da ACI treba mogućnost da "potpuno obustavi registraciju EES-a kad god postoje preduga vremena čekanja na graničnoj kontroli koja su jednostavno neizdrživa".
Glasnogovornik Europske komisije rekao je: "Ono što možemo vidjeti od prvih dana punog rada jest da sustav funkcionira vrlo dobro. U velikoj većini država članica nema problema".
Komisija je izjavila da je prosječna registracija putnika bila 70 sekundi, iako je ACI tvrdio da to može potrajati i do pet minuta. Glasnogovornik je rekao da postoji "nekoliko država članica u kojima su otkriveni tehnički problemi, ali da se oni rješavaju".
"Na državama članicama je da osiguraju pravilnu provedbu EES-a na terenu", poručili su i dodali da je od uvođenja EES-a u listopadu zabilježeno više od 52 milijuna ulazaka i izlazaka, kao i više od 27.000 odbijanja ulaska. Od toga je gotovo 700 osoba identificirano kao sigurnosna prijetnja.
Uoči Uskrsa i prije nego što je EES u potpunosti pokrenut 10. travnja, putnicima koji su prelazili La Manche iz Ujedinjenog Kraljevstva u Francusku rečeno je da ne moraju dati nikakve biometrijske podatke zbog kašnjenja u razvoju tehnologije potrebne za prikupljanje i obradu podataka u Francuskoj.
Problemi s EES-om nastaju u trenutku kada se europske zračne luke također pripremaju za potencijalne poremećaje u opskrbi mlaznim gorivom uzrokovane blokadom Hormuškog tjesnaca. U petak je ACI napisao povjerenicima EU za energetiku i promet predviđajući da je blok tri tjedna udaljen od sistemske nestašice. Europa je prošle godine trošila oko 1,6 milijuna barela mlaznog goriva dnevno, od čega je otprilike 500.000 uvezeno, prema podacima Međunarodne agencije za energiju, a oko 75% dolazi iz Bliskog istoka.
Michael O’Leary, glavni izvršni direktor najveće europske zrakoplovne tvrtke Ryanair, rekao je da EES uzrokuje redove čekanja i do četiri sata na nekim zračnim lukama, opisujući sustav kao "kaos" te kaznu za Brexit. Predložio je da EU odgodi potpuno uvođenje do listopada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare