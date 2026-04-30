Kaos na granicama
Putnici bijesni zbog novog sustava, čekali i do tri sata: "Noćna mora. Gotovo sam se onesvijestila"
Neki putnici koji prolaze kroz novi sustav ulaska-izlaska EU-a (EES) suočili su se s velikim kašnjenjima na graničnim kontrolama, pri čemu su neki čekali i do tri sata, kažu zračne luke.
Nova pravila postupno su se uvodila u Europi od listopada 2025., a stupila su na snagu u petak u šengenskim zemljama – 25 od 27 država članica EU-a, uz Island, Norvešku, Lihtenštajn i Švicarsku.
Stotine ljudi odazvale su se pozivu Guardiana putem interneta da podijele svoja iskustva putovanja u Europu otkako su pravila stupila na snagu. Iako su neki rekli da su putovali bez problema, mnogi su prijavili velika kašnjenja, zbog kojih su neki propustili svoje letove.
Putnici su opisali probleme s neprihvaćanjem otisaka prstiju i dodatna kašnjenja pri putovanju s djecom. Mnogi su rekli da je bilo malo uputa za korištenje kioska. Neki su također rekli da su morali ponavljati postupak registracije na svakom dijelu putovanja, unatoč tome što su ga već obavili, bez objašnjenja osoblja – ili bez osoblja koje bi mogli pitati.
Dave Giles, 47-godišnji IT menadžer iz Raundsa u Northamptonshireu, propustio je let kući 12. travnja iz Kopenhagena, gdje je bio na glazbenom festivalu s obitelji, nakon što je zapao u duge redove na kontroli putovnica, iako je stigao satima ranije.
"Red od 80 do 100 ljudi"
„Kad su pozvali ukrcaj i krenuli smo prema kontroli putovnica, ispred nas je bio red od vjerojatno 80 do 100 ljudi i samo tri kioska za provjeru putovnica“, rekao je. „Ubrzo se jedan od njih zatvorio.“
Osoblje je izgledalo svjesno problema, ali ga nije uspjelo riješiti na vrijeme. „Nadzornik je zvao i tražio da zadrže izlaz otvoren“, rekao je, no dok je stigao na red, „izlaz je bio zatvoren nekoliko sekundi prije našeg dolaska“.
Poremećaj ga je značajno financijski pogodio, prisilivši ga da kupi nove karte za sljedeći dan, pronađe smještaj za tu noć i plati dodatne troškove parkiranja u Stanstedu. Morao je i unajmiti automobil te voziti od Heathrowa do Stansteda, jer je jedini dostupni let sletio tamo. „Imamo račune od oko 1.800 funti – ukupno je vjerojatno više od 2.000. Izuzetno je frustrirajuće.“
Giles je rekao da ne očekuje povrat tog novca. „Osiguranje to ne pokriva. Aviokompanija je rekla da nije njihova krivnja“, dodao je, istaknuvši da je poslao e-mail zračnoj luci. „Iznenadilo bi me da itko odgovori.“
Georgia iz Londona doživjela je četverosatno kašnjenje po dolasku u zračnu luku Pisa 10. travnja. „Nije bilo osoblja koje bi dalo informacije o vremenu čekanja“, rekla je za Guardian.
"Zaglavljeni satima u hodniku bez prozora"
Za Georgiju, koja je u petom mjesecu trudnoće, čekanje je bilo iscrpljujuće. „Bilo je ljudi s bebama, ali nije bilo posebne pomoći niti mjesta za sjedenje. Ljudi na kraju reda bili su jako vrući, zaglavljeni satima u hodniku bez prozora.“
„Sjedila sam na podu i morala sam reći ljudima oko sebe da sam trudna i da mi daju prostora jer sam se gotovo onesvijestila. Dijelili su vodu, ali tek kad biste došli na sam početak reda, što je bilo nakon otprilike četiri sata.“
Rekla je da sada s nelagodom razmišlja o ponovnom putovanju Europom. „Trebala sam ovaj vikend letjeti u Pariz s mužem, ali sam otkazala putovanje jer se nisam mogla ponovno suočiti s tim. Imam planirano putovanje u Grčku, ali sam vidjela da oni sada ne primjenjuju novi sustav, što je sjajna vijest.“
Stuart MacLennan, 49, iz Obana u Škotskoj, rekao je da je putovanje s djecom bilo posebno teško. Letio je iz Glasgowa u Malagu 11. travnja, gdje su ga dočekali dugi redovi jer je u isto vrijeme stiglo više letova. To kašnjenje bilo je „noćna mora“, kaže Stuart.
On i supruga čekali su s djecom od jedne i sedam godina. „Nije bilo jasnih uputa kamo ići“, rekao je. „Nakon otprilike pola sata preusmjereni smo u drugi red jer smo imali djecu mlađu od 12 godina. Zatim smo čekali dva i pol sata prije nego što smo došli do kontrole putovnica.“
Njegov povratak iz Malage četiri dana kasnije bio je još gori, s redom od tri i pol sata za putnike s djecom mlađom od 12 godina. Kao i Georgia, želi ubuduće izbjeći sustav. „To bi me odvratilo od putovanja na prometnije europske zračne luke“, rekao je.
Drugi putnici rekli su da samoposlužni kiosci, namijenjeni za obradu registracija, ili još nisu bili u uporabi ili nisu radili.
Dylan Thomas, 23-godišnji zaposlenik u ljudskim resursima iz Lincolnshirea, doživio je kašnjenja na dva nedavna putovanja. Rekao je da je čekao dva sata po dolasku na Madeiru 15. ožujka te ponovno na povratku s solo putovanja iz Bruxellesa vlakom Eurostar 6. travnja.
"Bilo je apsurdno"
„Bilo je apsurdno“, rekao je. „Bilo je oko 20 uređaja, ali svi su bili omotani plastikom i nisu se mogli koristiti… Postojala je samo jedna osoba koja je ručno provjeravala sve.“
Paul Coleman, umirovljeni volonter iz Southend-on-Sea, rekao je da su djelatnici u zračnoj luci Kraków početkom veljače koristili vlastite mobitele. On i njegova supruga Nicolette čekali su tri sata na kontroli putovnica.
„Kamere na uređajima nisu radile, pa su izvadili mobitele i fotografirali nas. Bilo je to jednostavno ludo“, rekao je. „Nije bilo objašnjenja za kašnjenje, niti isprike.“
Kašnjenja bi mogla posebno pogoditi starije osobe, rekao je David (75) iz Durhama. Tijekom putovanja na Gran Canariju u veljači zadržan je u avionu 30 minuta zbog redova u zračnoj luci Fuerteventura.
"Stvarno je kaos"
„Prvi red bio je ogroman i svi su morali u njega, čak i oni koji su već dali biometrijske podatke. Trebali bi biti odvojeni. Bolje oznake, postavljene ranije, ubrzale bi proces.“
„Imali su sustav u kojem su putnike s putovnicama izvan EU-a usmjeravali u prostor ograđen staklenim zidovima. Nema dovoljno sjedala. Puno starijih ljudi stoji, bez pristupa toaletima. Ako morate otići do toaleta u drugom dijelu, ponovno vas pregledavaju. Stvarno je kaos.“
Dodao je: „Čini se da su se aviokompanije odrekle svake odgovornosti. Samo su rekle: vaš je posao doći do izlaza.“
„Mislim da je ključni problem neujednačenost. Nemate pojma što će vas dočekati kad stignete u te zračne luke.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare