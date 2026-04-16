Fuchs: Ne vidim razlog za organiziranje sindikalnog prosvjeda

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, vezano uz najavljeni prosvjed tri sindikalne središnjice, poručio je u četvrtak kako ne vidi razlog za njegovo održavanje s obzirom na rast plaća u obrazovanju i znanosti, ustvrdivši da su od 2016. do danas rasle za više od 100 posto.
Kumulativna inflacija od 2019. do 2025. bila je 28 posto, a plaće su rasle 67 posto, rekao je Radovan Fuchs u izjavi za medije nakon Vladine sjednice.
Prošle godine osnovica je podizana za 6 odnosno 9 posto, a ove će u konačnici biti 3 posto, podsjetio je. Ustvrdio je da su plaće prosvjetnih djelatnika i nastavnika u sustavu obrazovanja iznad prosječne plaće u Hrvatskoj.
"Uzimajući u obzir sve što se događa, što je napravljeno plus sve socijalne i kompenzacijske mjere za građanstvo i gospodarstvo u smislu energenata, uzevši u obzir sveukupnu geopolitičku i ekonomsku situaciju i sva zbivanja mislim da nije trenutak za zahtjeve za ozbiljnim povećanjem prihoda. U konačnici povećanja od sada sigurno da jednim dijelom imaju izravan utjecaj na stopu inflacije", ocijenio je Fuchs.
Kontakti oko najavljenog prosvjeda ne postoje i ne odlučuje (Vlada) hoće li biti prosvjeda, nitko ne naziva nikoga da odustanu od prosvjeda ili da im dokazujemo ovo o čemu sam prethodno argumentirao s čitavim nizom podataka. "Oni to vrlo dobro znaju, imaju svoju agendu zašto to rade, na to imaju pravo, a naše je da kažemo svoje mišljenje, tako se ponašamo i mislim da je to u redu", ustvrdio je Fuchs odgovarajući na novinarski upit.
