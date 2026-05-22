Nevidljiva prijetnja: Što su to "vječne kemikalije” u pitkoj vodi

"Vječne kemikalije” posljednjih su godina privukle sve veću pozornost te se pojavljuju u svemu – od ambalaže za hranu do pitke vode. Znanstvenici još uvijek nastoje bolje razumjeti rizike, dok nove regulative i napredak u kućnoj filtraciji olakšavaju smanjenje svakodnevne izloženosti.
Oglas
Što su vječne kemikalije?
Vječne kemikalije, odnosno PFAS (per- i polifluoroalkilne tvari), velika su skupina sintetičkih kemikalija. Njihove snažne veze ugljika i fluora među najčvršćim su jednostrukim vezama u organskoj kemiji. Upravo ta izdržljivost objašnjava zašto se od 1940-ih koriste u proizvodima otpornima na vodu, ulje i toplinu.
Kemičari i razvojni inženjeri koristili su te veze zbog njihove čvrstoće. No okolišni znanstvenici na njih gledaju s manje oduševljenja, piše Science Focus.
Zapravo, gotovo sigurno ste se susreli s njima u svakodnevnom životu. Proizvodi poput neprianjajućeg posuđa, vodootpornih tekstila i ambalaže za hranu oslanjali su se na PFAS kemiju. No ta ista izdržljivost ima i lošu stranu. Budući da je veze ugljika i fluora vrlo teško razgraditi, te su kemikalije iznimno postojane u okolišu, otuda i nadimak „vječne kemikalije“.
Molekule PFOA, poput one prikazane ovdje, dio su skupine postojanih „vječnih kemikalija” koje se mogu nakupljati u okolišu i ljudskom tijelu.
PFAS su također topljivi u vodi i vrlo pokretni. Jednom kada dospiju u okoliš, lako se šire kroz podzemne vode i rijeke te se nakupljaju u tlu, životinjama i na kraju ljudima. Danas istraživanja sugeriraju da više od 99 posto ljudi diljem svijeta ima mjerljive količine PFAS-a u krvi.
Znanstvenici još uvijek pokušavaju točno utvrditi što ta široka izloženost znači za dugoročno zdravlje. Istraživanja su povezala određene PFAS spojeve s nizom mogućih posljedica, uključujući utjecaj na imunološki sustav, razinu kolesterola, reproduktivno zdravlje, oštećenje jetre, probleme sa štitnjačom i povećan rizik od nekih vrsta raka.
No dobra je vijest da PFAS više nisu nepoznata ekološka prijetnja. Danas su prepoznat problem kojim se sve više bave regulatori, istraživači, vodovodne tvrtke i kućanstva.
Ima li PFAS-a u mojoj pitkoj vodi?
Moguće – no to ovisi o tome gdje živite. Istraživanje Američkog geološkog instituta iz 2023. procijenilo je da oko 45 posto izvora pitke vode u SAD-u može sadržavati barem jedan PFAS spoj. Kontaminacija je zabilježena i u javnim vodovodima i u privatnim bunarima, osobito u urbanim područjima i lokacijama blizu poznatih izvora onečišćenja.
Nažalost, PFAS relativno lako završava u pitkoj vodi. Kada se predmeti tretirani PFAS-om odbace, često završe na odlagalištima otpada. S vremenom, kako ti predmeti stare i raspadaju se, male količine PFAS-a mogu iscuriti. Kišnica koja prolazi kroz otpad stvara takozvani „procjedni otpad”, koji može prenijeti kemikalije u obližnje tlo i podzemne vode.
Iako mnoge javne vodovodne tvrtke već zadovoljavaju savezne sigurnosne standarde, praćenje PFAS-a i dalje se razvija. Američka Agencija za zaštitu okoliša 2024. godine uvela je prve nacionalne granice za nekoliko PFAS spojeva u pitkoj vodi, obvezujući vodovodne sustave da testiraju svoje zalihe vode i, gdje je potrebno, tijekom sljedećih godina instaliraju sustave za pročišćavanje kako bi smanjili razine tih kemikalija.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas