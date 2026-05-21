Prošla su više od dva mjeseca od njegovog izbora. Gdje je vrhovni vođa Irana?

Više od dva mjeseca nakon što je izabran za iranskog vrhovnog vođu, Mojtaba Hamnei još se nije ni pojavio u javnosti niti oglasio. Ipak, dok su se širile špekulacije o zdravstvenom stanju i mjestu boravka skrivenog vođe, iranski dužnosnici posljednjih su tjedana počeli objavljivati niz informacija o njegovu stanju — nastojeći pokazati naciji i neprijateljima da je ne samo živ i zdrav, nego i potpuno pod kontrolom situacije.

Predsjednik Masoud Pezeškian ovog je mjeseca prvi put javno izjavio da se sastao s Hamneijem. Nekoliko dana kasnije objavljeno je da je vrhovni vođa održao razgovore sa zapovjednikom stožera Khatam al-Anbiya, središnjeg vojnog zapovjedništva, piše Financial Times.

Islamska Republika također je objavila dosad najdetaljnije informacije o ozljedama koje je Hamnei zadobio u napadu 28. veljače na kompleks njegova oca i pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamneija, na početku američko-izraelskog rata, pokušavajući tako utišati glasine da mu je amputirana noga i da je zadobio teške ozljede lica.

Mazaher Hoseini, klerik i šef protokola u uredu vrhovnog vođe, rekao je ovog mjeseca da je Hamnei preživio bombardiranje u kojem su poginuli njegov otac, supruga i drugi članovi obitelji jer se u tom trenutku slučajno nalazio izvan ciljane zgrade.

„Bio je na putu, upravo se spremao popeti stepenicama kada je projektil pogodio zgradu... ajatolah Mojtaba pogođen je udarnim valom i bačen na tlo”, rekao je Hoseini. „Lakše su mu ozlijeđeni koljeno i leđa. Leđa su se u međuvremenu oporavila, a koljeno će uskoro.”

„Morate biti strpljivi”, dodao je Hoseini. „Pojavit će se i održati govore kada za to dođe vrijeme.”

Niz službenih komentara o Hamneiju osmišljen je kako bi se poslala poruka da je upravo on glavni i da će on donijeti konačnu odluku o tome hoće li Teheran prihvatiti sporazum sa SAD-om za završetak rata, nakon tjedana napetih pregovora o iranskom nuklearnom programu i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Iranski dužnosnici počeli su otvorenije govoriti o Hamneijevu stanju nakon kritika pregovora od strane ultratvrdolinijaša koji se protive bilo kakvim ustupcima, ali i kako bi suzbili nagađanja da Islamska revolucionarna garda zapravo upravlja državom.

„Pokušavaju pokazati da se ništa nije promijenilo... vrhovni vođa bio je vrh sustava i još uvijek je vrh sustava”, rekao je Vali Nasr, bivši američki dužnosnik i profesor na Sveučilištu Johns Hopkins. „I da je živ, funkcionalan i da kontrolira situaciju.”

Dodao je kako Garda također želi pokazati da „oni ne vode državu i da Hamnei nije samo figura bez stvarne moći”.

Američki predsjednik Donald Trump, frustriran nedostatkom napretka u tajnim pregovorima i odbijanjem Teherana da prihvati njegove zahtjeve, prošlog je mjeseca izjavio da je iransko vodstvo „potpuno kaotično. Nemaju pojma tko im je vođa.”

Takve su izjave dodatno potaknute otvorenim kritikama pregovora od strane ultratvrdolinijaških zastupnika iz tzv. frakcije Paydari, što je pojačalo nagađanja o unutarnjim sukobima unutar iranskog režima.

Teokratski sustav dugo se sastoji od suparničkih frakcija, različitih političkih tabora i centara moći, pri čemu je vrhovni vođa tradicionalno konačni arbitar u ključnim domaćim i vanjskopolitičkim pitanjima.

Mojtabin otac Ali Hamnei, koji je vladao Iranom 37 godina, imao je desetljeća iskustva u upravljanju frakcijskim sukobima, a Iranci su navikli da njihov vrhovni vođa redovito drži govore i javno nastupa.

No Mojtaba, danas 56-godišnjak, držao se podalje od javnosti i prije nego što je naslijedio oca.

Njegov glas prvi je put javno objavljen tek u kratkom videu iz 2024., u kojem je najavio prekid svojih vjerskih studija u Qomu. U ožujku je državna televizija objavila drugi video u kojem predaje skupini studenata teologije na jednom od svojih predavanja. Datum te snimke nije objavljen.

Otkako je u ožujku imenovan vrhovnim vođom nakon tajnih sastanaka Vijeća stručnjaka, Hamnei je državnim medijima slao samo pisane izjave. U početku su čak kružile špekulacije je li uopće živ.

Glasnogovornik iranskog ministarstva zdravstva Hossein Kermanpour ovog je tjedna izjavio da Hamneijevo lice nije unakaženo i da mu nijedan ud nije amputiran.

Diplomati tvrde da on funkcionira kao vođa, ali da je komunikacija između Hamneija, vlade i vojske otežana zbog sigurnosnih mjera i straha da bi ga Izrael mogao pokušati ubiti.

Poruke se, prema diplomatima, prenose ručno kako bi se izbjeglo korištenje komunikacijskih uređaja koji bi mogli biti praćeni.

Jedan diplomat rekao je da je Hamnei uspostavio upravljačku strukturu formiranjem dvaju odbora za vođenje pregovora, koji mu podnose izvješća — jedan uži, drugi širi. U njima sudjeluju vojni zapovjednici, političari i bivši državni dužnosnici.

Drugi diplomat tvrdi da je Revolucionarna garda — najmoćnija vojna sila u republici — jedina odgovorna za njegovu sigurnost. Mojtaba Hamnei razvio je bliske veze s Gardom još tijekom Iransko-iračkog rata 1980-ih, kada je volontirao u njezinim redovima.

CNN je ovog mjeseca objavio da američke obavještajne službe procjenjuju kako Hamnei ima ključnu ulogu u oblikovanju ratne strategije zajedno s visokim iranskim dužnosnicima. Pezeškian je rekao da je njegov sastanak s novim vođom trajao gotovo dva i pol sata te da je bio „srdačan”, „izravan” i „otvoren”.

Iranski analitičar Saeed Laylaz rekao je da je plan decentralizacije odlučivanja, koji je prije rata nadzirao Hamneijev otac za slučaj američko-izraelskog napada, omogućio vojnim zapovjednicima veću samostalnost u prvim danima rata.

Budući da je tijekom sukoba ubijen velik broj visokih političkih i vojnih čelnika, Laylaz smatra da će novom vodstvu trebati vremena da konsolidira svoje strukture.

„Trebat će vremena da mlađi Hamnei stekne istu razinu kontrole nad svim dijelovima iranskog sustava upravljanja — osobito vojskom — kakvu je imao stariji Hamnei”, rekao je Laylaz. „Koliko razumijemo, geopolitička i strateška pitanja osobno donosi ajatolah Hamnei, naravno uz pomoć vrha vojske.”

No Ali Vaez, stručnjak za Iran pri Crisis Groupu, smatra da Hamnei više djeluje kao „formalni potpisnik odluka” koje donose zapovjednici Revolucionarne garde, uključujući novog čelnika Ahmadija Vahidija, te drugi visoki dužnosnici.

Među njima su Mohammad Bagher Ghalibaf, moćni predsjednik parlamenta koji vodi iranske pregovore sa SAD-om i blizak je Gardi, te Mohammad Bagher Zolghadr, veteran Garde koji je tijekom rata imenovan tajnikom Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti.

Ghalibaf, koji je prošlog mjeseca predvodio iransko izaslanstvo na pregovorima sa SAD-om u Islamabadu, nije viđen u javnosti u Iranu od prvih dana rata, dok se Vahidi i Zolghadr također nisu javno pojavljivali.

Pezeškian u međuvremenu predsjedava sigurnosnim vijećem i vodi svakodnevne poslove države, ali analitičari tvrde da ima tek marginalnu ulogu u diplomaciji sa SAD-om i vojnim pitanjima.

„Hamnei ne donosi ključne odluke — to čini mala skupina vođa Revolucionarne garde koji dugo surađuju, poput Ghalibafa, Vahidija i Zolghadra”, rekao je Vaez. „Temeljno pitanje još nije odgovoreno — hoće li se ponovno pojaviti?”

Nasr, međutim, smatra da je rat povećao utjecaj i moć Garde, ali da Iran ipak „nije poput pakistanske vojske”, koja ima posljednju riječ u većini ključnih vanjskopolitičkih pitanja.

„Mora slušati Gardu jer oni vode rat i odgovorni su za obranu zemlje; oni utječu na njega. Ali nije pod njihovom potpunom kontrolom — mislim da je to pretjerivanje”, rekao je Nasr.

„Teško je reći ne sastaje li se s mnogo ljudi zato što mu oni to ne dopuštaju ili zato što je jednostavno preopasno izlagati ga većem broju kontakata. Ta će neizvjesnost još neko vrijeme ostati.”

Analitičari smatraju da će neizvjesnost trajati sve dok režim vjeruje da postoji opasnost od nastavka rata i novih pokušaja atentata na njegove čelnike.

„Ljudi koji donose ove odluke žele biti sigurni da država neće morati birati novog vođu svakih nekoliko tjedana ili mjeseci”, rekao je Foad Izadi, profesor na Teheranskom sveučilištu. „Sigurnosne mjere provode se tako da [izraelski premijer Benjamin] Netanyahu više ne može ubijati naše vođe.”