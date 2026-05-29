Gledajte dokumentarni serijal N1 - "Zapadna obala: život iza zida"
"Zapadna obala: život iza zida" novi je N1 dokumentarni serijal o prostoru u kojem sukob nikada nije završio.
Treću epizodu četverodijelog dokumentarnog serijala N1 televizije “Zapadna obala: život iza zida” pratite danas s početkom u 21 sat.
Gledajte priču nastalu na terenu, među ljudima čije živote već desetljećima oblikuju sukob, okupacija, strah i svakodnevna neizvjesnost.
Reporter i urednik N1 televizije Hrvoje Krešić i izvršna urednica Nera Valentić proveli su deset dana na Zapadnoj obali tijekom studenoga 2025. godine, snimajući priče Palestinaca i Izraelaca, razgovarajući s obiteljima, aktivistima, analitičarima i ljudima koji svakodnevno žive posljedice jednog od najdugovječnijih i najkompleksnijih sukoba modernog vremena.
Od kontrolnih točaka i izbjegličkih kampova, preko zidova koji dijele gradove i obitelji, do života mladih generacija koje nikada nisu upoznale mir, serijal pokušava približiti stvarnost prostora o kojem svijet svakodnevno raspravlja, ali ga rijetko istinski razumije.
Producentica i autorica dokumentarca Vanja Kranic od višesatnog materijala snimljenog na terenu oblikovala je slojevitu priču koja gledateljima daje povijesni, politički i ljudski kontekst sukoba.
“Naš cilj nije bio ponuditi jednostavne odgovore, jer oni ondje ne postoje. Željeli smo pokazati kako izgleda svakodnevni život ljudi koji desetljećima žive između nasilja, politike, religije i borbe za normalnost”, rekla je autorica dokumentarca Vanja Kranic.
Reporter Hrvoje Krešić ističe kako je iskustvo rada na Zapadnoj obali ostavilo snažan profesionalni i osobni trag.
“Često mislimo da o izraelsko-palestinskom sukobu znamo dovoljno jer o njemu svakodnevno slušamo u vijestima. Ali kada dođete tamo i vidite kako izgleda život iza zida, shvatite koliko je stvarnost složenija, tiša i ljudskija od političkih parola”, rekao je Krešić.
Izvršna urednica Nera Valentić kaže kako je upravo susret s ljudima bio ključan za nastanak serijala.
“Najviše su nas obilježili razgovori s ljudima koji usprkos svemu pokušavaju živjeti normalno — roditelji koji djecu vode u školu kroz kontrolne točke, mladi koji sanjaju odlazak i oni koji vjeruju da mir još uvijek nije izgubljena ideja”, rekla je Valentić.
News direktor N1 televizije Tihomir Ladišić ističe kako upravo ovakvi projekti pokazuju snagu i vrijednost redakcije N1.
“Vrijednost N1 televizije prije svega je u ljudima. U novinarima i reporterima koji svakodnevno prate najvažnije teme i priče dana, ali koji istovremeno imaju znanje, hrabrost i autorsku snagu realizirati ovako zahtjevne dokumentarne projekte. ‘Zapadna obala: život iza zida’ primjer je novinarstva koje ne ostaje na površini, nego gledateljima donosi razumijevanje i emociju u vremenima kad je vidjeti širu sliku najbitnije da bi se razumio svijet koji nas okružuje.”, rekao je Ladišić.
“Zapadna obala: život iza zida” u četiri epizode, kroz autentične priče i terenske reportaže. pokušava objasniti povijest sukoba, njegov utjecaj na svakodnevni život i pitanje postoji li danas uopće prostor za budućnost bez zidova.
