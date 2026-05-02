Turudić: Ako se Pavlek preda, već idući tjedan može biti u Hrvatskoj

02. svi. 2026. 20:19
Ivan Turudić. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da bi bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek mogao biti već idući tjedan izručen Hrvatskoj iz Kazahstana, ne bude li uložio žalbu i ako se preda te je izvijestio da DORH prima jako puno kaznenih prijava u brojnim sportskim savezima.

"Vedran Pavlek se nalazi u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu, a daljnja procedura ovisi o njemu. Ako pristane na dobrovoljnu predaju, može već sljedeći tjedan biti u Hrvatskoj. Ako odluči koristiti pravna sredstva koja ima poput prava na žalbu protiv rješenja o izručenju i onda protiv tog rješenja također ima pravo na žalbu. Dakle, sve ovisi o njemu, a nadam se da to neće trajati nerazumno dugo", izjavio je Turudić u subotu u ekskluzivnom razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Turudić je kazao da ne zna koje bi argument Pavlek mogao imati kako bi spriječio izručenje jer, istaknuo je, 'radi se o pravom Vedranu Pavleku, a turskim i kazahastanskim kaznenom zakonom propisano je isto kazneno djelo za koje se tereti u Hrvatskoj'.

Ne znam što može učiniti, ali neću se stavljati u ulogu Vedrana Pavleka, dodao je. Može u Hrvatskoj biti već idući tjedan, a ako ne, onda kada potroši sva pravna sredstva što može trajati mjesecima, pojasnio je.

Protiv Pavleka je u Hrvatskoj doneseno rješenje o određivanju istražnog zatvora radi opasnosti od bijega, zbog utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela, naveo je glavni državni odvjetnik. Napomenuo je i da će, nakon ispitivanja svjedoka, provođenja dokaza i čitanja dokumentacije, utvrde li da ima razloga, proširiti istragu u Hrvatskom skijaškom savezu, ne vodeći pritom računa o kome se radi.

Iznos izvučenog novca iz HSS-a, 30 milijuna eura, je ogroman, velik i rijedak u našim prilikama, a podložan je promjenama, nakon knjigovodstvenih vještačenja, pa će se vidjeti, možda će biti veći, možda manji, kazao je.

„Dnevno dobivamo jako puno, i anonimnih i potpisanih kaznenih prijava radi sumnje u postojanje kaznenih djela ne samo u sportskim savezima nego i u jedinicama lokalne uprave. Jako je porastao broj kaznenih prijava i neke od njih su kvalitetne, nisu one prijave koje pišu skribomani bez ijednog dokaza. U nekim slučajevima se radi o vrlo utemeljenim kaznenim prijavama”, istaknuo Turudić, no, nije mogao reći o kojim sportskim savezima je riječ.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

