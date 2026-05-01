Kad će Pavlek biti izručen Hrvatskoj? Habijan: "Teško mi je reći što će on sada raditi... "

Bivši bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je Kazahstanu, potvrdio je u petak ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
Nakon što nadležna tijela Kazahstana provedu postupak u skladu sa svojim zakonodavstvom, Vedran Pavlek bit će izručen Hrvatskoj.
Bi li se izručenje moglo odužiti, upitan je Habijan u Okučanima gdje sudjeluje na obilježavanju obljetnice operacije Bljesak.
"Teško mi je reći što će Pavlek raditi, hoće li se žaliti, ali procedura će trajati, ne znam koliko u ovom trenutlku", kazao je.
Očekujemo izručenje u najkraćem mogućem roku, dodao je.
