Marija Selak Raspudić: Tomašević je dobio izbore branjenjem Kostanjevića i dopuštanjem Thompsonovog koncerta

Istaknula je i da je gradska vlast znala da je njihov čovjek Goran Đulić upleten u sve te afere. Kaže da je on bio na listi Možemo! za Gradsku skupštinu na vrlo visokom ulaznom mjestu, međutim, u trenutku proglašenja novih gradskih zastupnika netragom je nestao s liste, da ne bi sutra bio naslov da je uhićen gradski zastupnik Možemo!.