Hrvatski grad od siječnja 2026. uvodi električne autobuse

Dražen Divjak, direktor Arriva Hrvatska koji u Velikoj Gorici prometuje od srpnja 2024., naglasio je da taj korak doprinosi čišćem i ugodnijem javnom prijevozu te smanjenju emisija u urbanom okruženju, a otvoreni su za investicije u električne autobuse i u drugim hrvatskim gradovima u kojima vide potencijal za razvoj održivog javnog prijevoza.