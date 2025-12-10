"Ljevice nema"
Puhovski: Nešto što smo mislili da su Milanovićeve specifičnosti, postaje svjetski trend
Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o političkim aktualnostima.
"Animozitet političke zajednice prema Romima"
Žarko Puhovski komentirao je femicid u Međimurju i rekao da na posebnim područjima u Hrvatskoj ne treba uvesti posebne zakone: "Čovjek koji je izvršio to ubojstvo otišao je preko granice i znalo se kuda ide. Imate mogućnost da se romska populacija integrira ako se 60 godina na tome radi, kako se radilo u Prekmurju. Prekmurje i Međimurje imaju puno velikih sličnosti, ali je situacija u Međimurju u tom pogledu lošija, a postoji i animozitet dobrog dijela političke zajednice prema Romima.
To je problem. Ima niz posebnih problem s romskom populacijom, potrebne su policijske intervencije jer ima više kaznenih dijela. Ono što je tu trebalo početi su Romi policajci, to je u Americi imalo nevjerojatne uspjehe. Nemamo niti jednog Roma u policiji, tu treba početi. Treba početi s većom kontrolom u školama. To se ne može napraviti za 15 dana, na tome se radi godinama. Poseban zakon je povreda elementarne jednakosti i u ovom trenutku ne vidim razloga za to."
Osvrnuo se i na peticiju protiv osoba koje javno mole na trgovima diljem Hrvatske:
"To je napisano u pidžami i to se vidi u tekstu. U prvoj rečenici se traži da se klečavci maknu s glavnih trgova. Maknemo ih s Trga bana Josipa Jelačiča i stavimo ih na Trg Ante Starčevića, to nije rješenje. Ne vidim vezu. Ako ste vjernik i vjerujete da oni obraćajući se Bogu mogu nešto promijeniti OK, ali jao kao nevjernik vidim skupinu ljudi koji kleče i mrmljaju nešto. Ne mislim da je to glavni problem."
"Imate skupinu ljudi koja reproducira jedan primitivan patrijarhalni moral, ali ne vjerujem da djeluju na povećanje nasilja u Hrvatskoj više nego drugi", dodao je.
Ističe da ih nitko iz Crkve nije podržao: "Oni se ne mole, nešto mrmljaju klečeći na trgu. Imaju policijsko dopuštenje i ne vidim da je to najveći problem.
O hrvatskom pravosuđu
Puhovski je naveo da je funkcioniranje hrvatskog pravosuđa dovelo policiju u situaciju da djeluje kao nevladina organizacija: "Radi se o tromosti sustava, nemate sudove koji mogu odmah reagirati barem prekršajno. Zapravo mogu, ali to ne rade. Da ga se odmah pritvori, stavi u istražni zatvor pa da se onda rade neke stvari, o tome nema govora. Imate policiju koja javno priznaje da je nemoćna, a to je opasno."
Analitičar se osvrnuo i na godišnjicu smrti Franje Tuđmana: "Pokazalo se do kuda smo se mi vratili, minimum kojeg je Tuđman imao dobro dođe protiv ove navale i sad se Tuđman pojavljuje kao good guy. To je počeo Zoran Milanović, ali i drugi su se toga dohvatili i otišli desnije od Tuđmana. Bio je čovjek koji je čvrsto držao Hrvatsku u rukama. Ideja da se na njega pozivate pokazuje razinu očaja."
"Milanovićeve specifičnosti postaju svjetski trend"
"Imamo unutrašnji pritisak na desnicu zbog DP-a i ovih još desnijih, ali imamo i svjetski pritisak. Imate Donalda Trumpa koji novinarki kaže vi ste najgroznija novinarka. Nešto što smo mislili da su Milanovićeve specifičnosti postaje svjetski trend. Hrvatska je tu dosta bliska jer to odgovara domaćem primitivizmu. Pojavljuje se pitanje granice, ne mislim da je granica u tome da netko kleči i mrmlja nešto, ali mislim da je granica u tome da imate stranku koja kaže da je skandalozno davati podršku manjini. Lijeva oporba proglašava svojom novom modom domoljublje. Domoljublje znači da su strani radnici strani, Croatia first. SDP radi ono što je nekada radio HDZ, a HDZ što je nekad radio HSP", govori Puhovski.
"Ljevice nema, a desnica ne zna za sebe"
Podsjetimo, Predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Mario Radić najavio je okupljanje nove desne političke platforme, u kojoj priželjkuje suradnju i s Mostom te je poručio da je isključena suradnja s lijevim opcijama.
Puhovski ističe da postoje ljudi koji bi htjeli biti desnica, a ne znaju kako: "Oni nisu radikali, oni su ekstremisti koji hoće preuzeti vladavinu nad kulturom, uvesti hrvatstvo kao kulturu po sebi i onda ćemo raspravljati tko su pravi Hrvati. To su tragikomične stvari koje se svode na to da nema jasnog stava što je ljevica, a što desnica - ljevice nema, a desnica ne zna za sebe. Onda ostaje ono od čega živi Plenković - stabilnost."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare