"Imamo unutrašnji pritisak na desnicu zbog DP-a i ovih još desnijih, ali imamo i svjetski pritisak. Imate Donalda Trumpa koji novinarki kaže vi ste najgroznija novinarka. Nešto što smo mislili da su Milanovićeve specifičnosti postaje svjetski trend. Hrvatska je tu dosta bliska jer to odgovara domaćem primitivizmu. Pojavljuje se pitanje granice, ne mislim da je granica u tome da netko kleči i mrmlja nešto, ali mislim da je granica u tome da imate stranku koja kaže da je skandalozno davati podršku manjini. Lijeva oporba proglašava svojom novom modom domoljublje. Domoljublje znači da su strani radnici strani, Croatia first. SDP radi ono što je nekada radio HDZ, a HDZ što je nekad radio HSP", govori Puhovski.