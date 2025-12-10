Penava: Ako smetaju ljudi koji mole, idemo onda Gay Pride maknuti po šumama i gorama

"Ukoliko smetaju ljudi koji mole bilo gdje na javnim mjestima, onda ako tako gospoda inicijatori razmišljaju, idemo onda i Gay Pride i sve što diže i promiče woke ideologiju, idemo ih maknuti negdje po šumama i gorama na periferiju da nam ne iritiraju većinu hrvatskog naroda i građana. Jer kako su oni rekli - provociraju, rade nered, ovako će biti mira ako ih maknemo na periferiju", dodao je Penava.