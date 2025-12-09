Svijet će se zamračiti - stiže najduža pomrčina Sunca u posljednjih 100 godina

NASA je objavila kada će se dogoditi najduže potpuno pomračenje Sunca u ovom stoljeću - i nećete morati dugo čekati
Trajanje potpune pomrčine Sunca uvijek varira. U travnju 2024. pomrčina koja je prešla preko Sjeverne Amerike trajala je 4 minute i 28 sekundi. Suprotno tome, pomrčina koja će zahvatiti Španjolsku u kolovozu 2026. trajat će samo minutu i 43 sekunde.
Prema NASA-inom kalendaru pomrčina Sunca, najduža pomrčina u posljednjih 100 godina dogodit će se 2. kolovoza 2027. Njena totalna faza trajat će 6 minuta i 23 sekunde. Tijekom tog vremena dijelovi Europe, Sjeverne Afrike i Bliskog istoka bit će pod Mjesečevom sjenom.
Prema NASA-inoj karti, pomrčina će započeti u Maroku i južnoj Španjolskoj. Zatim će prijeći preko Alžira, Tunisa, Libije, Egipta i Saudijske Arabije, da bi završila u Jemenu i na obali Somalije. Najduže trajanje bit će zabilježeno u Egiptu, posebno u Luksoru i Asuanu, poznatima po svojim pogrebnim hramovima.
Unatoč čestim teorijama zavjere koje prate gotovo svaku pomrčinu Sunca, ono ne utječe na zdravlje i nema nikakav fizički utjecaj na planet. To je prirodna i predvidljiva astronomska pojava, rezultat poravnanja Sunca, Mjeseca i Zemlje. Štoviše, pomrčina Sunca nije jedinstvena za naš planet - događa se i na Marsu i na Mjesecu, što smo nedavno imali priliku vidjeti.
Postoje i druge potpune pomrčine Sunca koje će imati slično dugo trajanje, ali na njih će trebati čekati desetljećima. Prema izračunima NASA-e, ovo su sljedeće pomrčine s dugim trajanjem:
- kolovoz 2045.: 6 minuta i 6 sekundi
- travanj 2060.: 5 minuta i 12 sekundi
- kolovoz 2063.: 5 minuta i 49 sekundi
- svibanj 2078.: 5 minuta i 40 sekundi
- rujan 2081.: 5 minuta i 33 sekunde
- svibanj 2096.: 6 minuta i 6 sekundi
