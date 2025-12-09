Svijet će se zamračiti - stiže najduža pomrčina Sunca u posljednjih 100 godina

Unatoč čestim teorijama zavjere koje prate gotovo svaku pomrčinu Sunca, ono ne utječe na zdravlje i nema nikakav fizički utjecaj na planet. To je prirodna i predvidljiva astronomska pojava, rezultat poravnanja Sunca, Mjeseca i Zemlje. Štoviše, pomrčina Sunca nije jedinstvena za naš planet - događa se i na Marsu i na Mjesecu, što smo nedavno imali priliku vidjeti.