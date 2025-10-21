Tomašević najavio ambiciozni plan za ZET: "Ovo je samo početak"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavlja nove niskopodne autobuse na električni pogon.
Nove autobuse proizvele ja tvrtka MAN, a nakon prva dva puštena na proljeće, koji voze oko Jaruna i na Sljeme, sada stiži i dva nova električna autobusa, komforni i moderni, opremljeni videonadzorom. Ova dva nova autobusa vozit će na linijama 117 i 118, prenosi Dnevnik.hr.
Tomislav Tomašević naglasio je kako je Zagreb sada jedini grad koji ima ovako velike električne autobuse, koji potpuno autonomno mogu voziti cijeli dan preko 330 kilometara.
"Kupljeno je i vučno vozilo koje može vući i autobuse i tramvaje. Dosadašnje vozilo ZET-a je najmlađe bilo staro 30 godina, o takvom voznom parku mi govorimo i takav smo vozni park mi naslijedili", naglasio je Tomašević.
"Ovo je samo početak jer su završile tri javne nabave bez žalbi te sada mogu reći da će sljedeće ljeto u Zagreb stići 70 novih autobusa! Svi će se financirati iz EU fondova u suradnji grada s ministarstvom i Vladom RH", istaknuo je gradonačelnik i najavio kako je ovo zamah prema potpuno elektrifikaciji ZET-a. "Plan je u idućih nekoliko godina 500 električnih autobusa čime bi promijenili kompletan vozni park u gradu", istaknuo je.
"Da se malo našalim, mogli bi nakon toga preimenovati ZET u ZETA, iz Zagrebačkog električnog tramvaja u Zagrebački električni tramvaj i autobus", našalio se gradonačelnik.
Velika prednost prelaska na električna vozila u gradu je smanjenje buke i smanjenje zagađenja i kvalitetu zraka u gradu Zagrebu, istaknuo je.
Tomašević se osvrnuo i na aferu s ravnateljicom Doma zdravlja koja je dala ostavku nakon pokrenute istrage EPPO-a.
"Dao sam nalog svim upravnim tijelima da daju dokumentaciju i mi u potpunosti surađujemo jer nam je cilj da se sve koruptivne radnje razriješe".
O dokumentima u kojima su objavljena imena građana na listi prioriteta za najam stanova, rekao je kako ovo nije jedini slučaj te da će dostaviti svu potrebnu dokumentaciju Agenciji za zaštitu podataka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
