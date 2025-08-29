Oglas

Osuda recentnih događanja

Hrvatsko društvo pisaca: "Tražimo hitno postavljanje granica agresiji"

author
Hina
|
29. kol. 2025. 13:45
Hrvatsko društvo pisaca
Hrvatsko društvo pisaca / HDP

Hrvatsko društvo pisaca (HDP) traži od Vlade RH i Ministarstva kulture i medija da provođenjem zakona zaustave sada, ističu, već sustavne napade na kulturu jer je bez čvrstog stava uskoro neće ni biti u obliku kakav bi morala imati kao prostor umjetničke slobode i društvenog dijaloga.

Oglas

Najoštrije osudivši recentna događanja oko i nakon festivala "Nosi se" u Benkovcu kao još jedan brutalan napad na kulturu, umjetnost i slobodu govora, pisci u otvorenom pismu Vladi poručuju da je "apsolutno neprihvatljivo da skupine građana, koje sebe nazivaju braniteljima i navijačima, silom sprječavaju umjetnička nastojanja oko izgradnje boljeg društva, poput ovog festivala."

Pisci kažu da su, nakon onemogućavanja benkovačkog festivala, represije već krenule prema šibenskom "Fališu" i korčulanskom "KaPu" te otvorile vrata nedvosmislenim prijetnjama sa životnom ugrozom književniku Miljenku Jergoviću, a očekuju da će se zastrašivanja nastaviti i prema drugima. "To je put k umjetničkoj autocenzuri, goroj od svake cenzure", naglašavaju.

Smatraju da su progovaranje i rasprava o problemima nužni ako težimo boljitku za sve, ne samo za pojedince, dok "neobjektivna i agresivna denuncijacija kulturnih programa i umjetničkog stvaralaštva, samo zato što se zabraniteljima ne sviđaju neka imena (o programima, dokazano, nemaju nikakve spoznaje), a naročito prešutno odobravanje takvih ekscesa, vode prema propadanju društva i stanju iz kojeg će biti teško izići."

"Ovim obraćanjem tražimo hitno postavljanje granica agresiji kako bismo zaštitili kulturu koju gradimo i koja se temelji na osnovnim načelima demokratskog društva – na slobodi izražavanja, pluralizmu mišljenja i poštivanju ljudskih prava", dodaju.

Po njihovim riječima, kultura i umjetnost nisu i ne smiju biti taoci nasilnih skupina, a svako nasilje, zastrašivanje i onemogućavanje kulturnih događanja izravno je nasilje nad demokracijom. "Njihova zaštita je zaštita same demokracije i dostojanstva građana Republike Hrvatske", zaključuju u otvorenom pismu.

Teme
benkovac branitelji festival hdp hrvatsko društvo pisaca miljenko jergović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ