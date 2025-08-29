Hrvatsko društvo pisaca: "Tražimo hitno postavljanje granica agresiji"

Hrvatsko društvo pisaca (HDP) traži od Vlade RH i Ministarstva kulture i medija da provođenjem zakona zaustave sada, ističu, već sustavne napade na kulturu jer je bez čvrstog stava uskoro neće ni biti u obliku kakav bi morala imati kao prostor umjetničke slobode i društvenog dijaloga.
Oglas
Najoštrije osudivši recentna događanja oko i nakon festivala "Nosi se" u Benkovcu kao još jedan brutalan napad na kulturu, umjetnost i slobodu govora, pisci u otvorenom pismu Vladi poručuju da je "apsolutno neprihvatljivo da skupine građana, koje sebe nazivaju braniteljima i navijačima, silom sprječavaju umjetnička nastojanja oko izgradnje boljeg društva, poput ovog festivala."
Pisci kažu da su, nakon onemogućavanja benkovačkog festivala, represije već krenule prema šibenskom "Fališu" i korčulanskom "KaPu" te otvorile vrata nedvosmislenim prijetnjama sa životnom ugrozom književniku Miljenku Jergoviću, a očekuju da će se zastrašivanja nastaviti i prema drugima. "To je put k umjetničkoj autocenzuri, goroj od svake cenzure", naglašavaju.
Smatraju da su progovaranje i rasprava o problemima nužni ako težimo boljitku za sve, ne samo za pojedince, dok "neobjektivna i agresivna denuncijacija kulturnih programa i umjetničkog stvaralaštva, samo zato što se zabraniteljima ne sviđaju neka imena (o programima, dokazano, nemaju nikakve spoznaje), a naročito prešutno odobravanje takvih ekscesa, vode prema propadanju društva i stanju iz kojeg će biti teško izići."
"Ovim obraćanjem tražimo hitno postavljanje granica agresiji kako bismo zaštitili kulturu koju gradimo i koja se temelji na osnovnim načelima demokratskog društva – na slobodi izražavanja, pluralizmu mišljenja i poštivanju ljudskih prava", dodaju.
Po njihovim riječima, kultura i umjetnost nisu i ne smiju biti taoci nasilnih skupina, a svako nasilje, zastrašivanje i onemogućavanje kulturnih događanja izravno je nasilje nad demokracijom. "Njihova zaštita je zaštita same demokracije i dostojanstva građana Republike Hrvatske", zaključuju u otvorenom pismu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas