Hrvatsko društvo pisaca: "Tražimo hitno postavljanje granica agresiji"

Smatraju da su progovaranje i rasprava o problemima nužni ako težimo boljitku za sve, ne samo za pojedince, dok "neobjektivna i agresivna denuncijacija kulturnih programa i umjetničkog stvaralaštva, samo zato što se zabraniteljima ne sviđaju neka imena (o programima, dokazano, nemaju nikakve spoznaje), a naročito prešutno odobravanje takvih ekscesa, vode prema propadanju društva i stanju iz kojeg će biti teško izići."