VIDEO / Novinarku N1 privelo osiguranje nakon pokušaja da postavi pitanja direktoru United Grupe

U beogradskom hotelu Bristol boravi direktor United Grupe, Sten Miler, o kojem je istraživačka mreža OCCRP objavila da je vodio tajne razgovore s direktorom Telekoma Srbije o smjeni direktorice United Medije i promjeni uređivačke politike.
Oglas
Novinarka N1 Srbije, Ana Novaković, u pratnji snimatelja, pokušala je postaviti pitanja Stanu Milleru o tim navodima. Međutim, osiguranje hotela i samog direktora grubo ju je zaustavilo, nakon čega je pozvana policija.
Novinarka Novaković privedena je samo zato što je željela od Millera dobiti odgovor na pitanje je li, uz odobrenje BC Partnersa, pregovarao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem o političkom dogovoru koji bi doveo do gašenja neovisnih medija u Srbiji.
Televizija N1 u kontaktu je s odvjetnicima koje je angažirala kako bi razriješila ovu situaciju.
Tijekom incidenta, u hotelu su zajedno s Millerom boravili i drugi visoki menadžeri United Grupe: Ioannis Papatsikas, Libor Voščina, Janez Videmšek, Bernarda Trebušak Jecl i Janez Živko. Nitko od njih, međutim, nije reagirao na intervenciju kojom je zaustavljena i privedena novinarka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas