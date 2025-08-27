Oglas

Stan Miller

VIDEO / Novinarku N1 privelo osiguranje nakon pokušaja da postavi pitanja direktoru United Grupe

author
N1 Srbija
|
27. kol. 2025. 22:33
n1, stan miller
N1

U beogradskom hotelu Bristol boravi direktor United Grupe, Sten Miler, o kojem je istraživačka mreža OCCRP objavila da je vodio tajne razgovore s direktorom Telekoma Srbije o smjeni direktorice United Medije i promjeni uređivačke politike.

Oglas

Novinarka N1 Srbije, Ana Novaković, u pratnji snimatelja, pokušala je postaviti pitanja Stanu Milleru o tim navodima. Međutim, osiguranje hotela i samog direktora grubo ju je zaustavilo, nakon čega je pozvana policija.

Novinarka Novaković privedena je samo zato što je željela od Millera dobiti odgovor na pitanje je li, uz odobrenje BC Partnersa, pregovarao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem o političkom dogovoru koji bi doveo do gašenja neovisnih medija u Srbiji.

Televizija N1 u kontaktu je s odvjetnicima koje je angažirala kako bi razriješila ovu situaciju.

Tijekom incidenta, u hotelu su zajedno s Millerom boravili i drugi visoki menadžeri United Grupe: Ioannis Papatsikas, Libor Voščina, Janez Videmšek, Bernarda Trebušak Jecl i Janez Živko. Nitko od njih, međutim, nije reagirao na intervenciju kojom je zaustavljena i privedena novinarka.

Teme
Srbija Stan Miller United Grupa United Media

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ