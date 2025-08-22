VIDEO / Otkazana predstava u Benkovcu: "Branitelji su prosvjedovali, njih 20 me okružilo i vrijeđalo"

Zbog skupine branitelja koji prosvjeduju zbog Nosi se festivala otkazana je predstava koja se trebala održati iza Gradske knjižnice u Benkovcu, tvrdi organizatorica Melita Vrsaljko.
"Kada sam ih pokušala snimiti s javne površine, njih 20 me okružilo i verbalno vrijeđalo. Policija nije napravila nista, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu", rekla je Vrsaljko.
"Nediljko Genda, jedan od 'vođa' benkovačkih branitelja, zvao je nekog na mobitel i tražio da netko dođe i da me se makne s javne površine (sve dokumentirano). Dolazi sve vise i više muškaraca koje jedva i policija kontrolira", dodala je.
Festival Nosi se trebao održati od 22. do 29. kolovoza u Benkovcu, a program je usmjeren na dekonstrukciju rata i nasilja te promicanje nenasilja, solidarnosti i pluralizma kroz izvedbena djela i razgovore u formi Diskurzivnog releja.
