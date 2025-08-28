UZEO 270.000 EURA
Prevara s nekretninama: Kupci ostali bez stanova i novca
Kao direktor tvrtke iz Varaždina, 69-godišnjak je prevario dvoje kupaca stanova za gotovo 270.000 eura, potpisavši kupoprodajne ugovore za tri stana koja nije predao kupcima niti je vratio uplaćeni novac, priopćila je policija u četvrtak.
Sumnja se da je 69-godišnjak, kao direktor i odgovorna, u prosincu 2010. godine u ime tvrtke prodavatelja, potpisao kupoprodajni ugovor za kupnju stana sa sada pokojnim muškarcem.
Stan je prema ugovoru trebao biti predan u posjed kupcu najkasnije do kraja prosinca 2011. s produljenjem roka najduže 30 dana, što nije učinjeno.
Tijekom siječnja 2011. 69-godišnjak je u svojstvu prodavatelja potpisao kupoprodajni ugovor s 81-godišnjakom za kupnju dva stana, nakon što je bio svjestan da neće moći isporučiti ugovorene i plaćene stanove, s obzirom da nisu dovršeni do ugovorene razine izvedivosti, a znao je i da neće moći vratiti uplaćeni novac.
Prikrivanjem činjenica oko stvarnog stanja i financijskog položaja trgovačkog društva, održavao je kupce u zabludi da će se predaja kupljenih stanova obaviti, odnosno da će dobiti povrat uplaćenih sredstava, što je na kraju rezultiralo nepravodobnom reakcijom oštećenika da pravnim putem zaštite svoje imovinske interese prije početka predstečajnog postupka, kaži u policiji.
Prema priznatim tražbinama, šteta za kupce iznosi za 68-godišnjakinju kao nasljednicu iza pokojnog oštećenika oko 75.100 eura, a za 81-godišnjaka oko 194.000 eura.
