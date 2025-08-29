Iz Vlade cinično odgovorili na prijetnju Jergoviću: "Upravo su premijer i ministar prerušeni pisali sporne poruke"

Banski dvori očitovali su se oko jezive prijetnje Miljenku Jergoviću. Novinar i publicist na svojem je Facebook profilu jučer objavio fotografiju fasade zgrade u kojoj živi i na kojoj je osvanuo grafit: ”Jedne kolovoške noći, Miljenko neče dobro proći. Naša država. Naša Pravila’.
“Prijetnja je očita i nedvosmislena. I shvaćam je jako ozbiljno. Znam, kao i vi, s koje strane dolazi. Znam, kao i vi, tko su njezini inspiratori i pokrovitelji”, napisao je Jergović.
Dodao je da policiji neće podnijeti prijavu, jer u nju nema povjerenja, ali će svaki ovakav slučaj prijetnje učiniti javnim.
“Policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita – sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića”, dodao je ironično Jergović.
Oglasili su se i iz Vlade.
“Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića. Što se tiče njegovog ciničnog iznošenja sumnje da su ‘sporne poruke napisali premijer Plenković i ministar Božinović’, ističemo kako je sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine.
U vezi s takvim navodima kojima se nastoji prikazati da Vlada stvara napetosti u društvu, upućujemo Vas na obraćanje predsjednika Vlade na jutrošnjoj sjednici Vlade u kojem je iznio jasan stav oko događanja u Benkovcu i Šibeniku. Vlada će nastaviti pridonositi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu, a isto se nadamo da će početi činiti i gospodin Jergović”, stoji u odgovoru koji je tportal dobio iz Vlade.
