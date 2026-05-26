EU diplomati prkose Moskvi: "Žele strah i izolaciju, ove prijetnje mirišu na očaj"

"Prijetnja Rusije stranim državljanima i diplomatima da napuste Kijev neprihvatljiva je eskalacija", napisala je glasnogovornica Službe za vanjsko djelovanje EU-a Anitta Hipper na X-u, i dodala da je pozvala otpravnicu poslova Moskve u bloku, Karen Malayan, kako bi zahtijevala od Kremlja da "prestane napadati civile" i "uključi se u istinske mirovne pregovore počevši od potpunog i bezuvjetnog primirja", piše Politico.