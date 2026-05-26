OSTAJU U KIJEVU
EU diplomati prkose Moskvi: "Žele strah i izolaciju, ove prijetnje mirišu na očaj"
Nakon što je rusko Ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak je pozvalo strane državljane i diplomate da napuste Kijev "što je prije moguće", Europska unija je pozvala najvišeg diplomatskog predstavnika Moskve u Bruxellesu, poručivši da su prijetnje "neprihvatljiva eskalacija".
Oglas
"Prijetnja Rusije stranim državljanima i diplomatima da napuste Kijev neprihvatljiva je eskalacija", napisala je glasnogovornica Službe za vanjsko djelovanje EU-a Anitta Hipper na X-u, i dodala da je pozvala otpravnicu poslova Moskve u bloku, Karen Malayan, kako bi zahtijevala od Kremlja da "prestane napadati civile" i "uključi se u istinske mirovne pregovore počevši od potpunog i bezuvjetnog primirja", piše Politico.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak je pozvalo strane državljane i diplomate da napuste Kijev "što je prije moguće", upozoravajući da riskiraju da budu pogođeni raketnim napadima na glavni grad. Tijekom vikenda Moskva je ispalila više od 80 projektila na Kijev, pogodivši brojne civilne zgrade i ranivši 87 ljudi, prema ukrajinskim dužnosnicima.
Tijekom brifinga za novinare u utorak, Hipper je optužila Rusiju da svojim upozorenjem "pokušava posijati paniku". "Žele strah i izolaciju u Ukrajini i drugdje, ali imamo jasnu poruku da to neće uspjeti. EU održava svoju prisutnost i djelovanje u Kijevu, a ove prijetnje mirišu na očaj", poručila je.
Europski diplomati stacionirani u glavnom gradu Ukrajine odbili su se poslušati Moskvu i napustiti grad. "EU ne ide nikamo! Ostajemo u Kijevu", rekla je u ponedjeljak Katarína Mathernová, veleposlanica EU u Ukrajini.
Glasnogovornik francuskog Ministarstva vanjskih poslova rekao je za France Info da "evakuacija" njegovog osoblja iz Kijeva "ne dolazi u obzir". Poljsko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je upozorenje Rusije, poručivši da će se svaki napad na njihovo veleposlanstvo "tretirati kao neprijateljski čin".
Dužnosnik njemačkog Ministarstva vanjskih poslova rekao je u utorak za Politico da ruska prijetnja stranim državljanima "pokazuje da Rusija ostaje predana eskalaciji". Dužnosnik je dodao da Berlin "kontinuirano procjenjuje sigurnosnu situaciju" u Kijevu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas