ekstremni toplinski val
Toplinska kupola uzela prve žrtve u Europi: "Ovo je događaj bez presedana"
Sedam ljudi umrlo je u Francuskoj tijekom ekstremnog toplinskog vala na samom početku ljeta koji pogađa velik dio zapadne Europe, dok su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo zabilježili rekordno visoke temperature za svibanj, a prognostičari najavljuju daljnji rast temperatura u utorak.
„Danas mogu reći da je bilo sedam smrtnih slučajeva izravno ili neizravno povezanih s vrućinom“, rekla je glasnogovornica francuske vlade Maud Bregeon za televiziju TF1, dodajući da je pet osoba umrlo utapanjem, piše The Guardian.
Météo France, nacionalna meteorološka služba, objavila je da je najviša temperatura u ponedjeljak iznosila 37,1 °C, izmjerena u blizini Hossegora, u jugozapadnom departmanu Les Landes, te da bi temperature na zapadu zemlje u utorak mogle premašiti 36 °C.
Služba je navela da je ponedjeljak bio „najtopliji svibanjski dan otkad postoje mjerenja“, pri čemu je nacionalni prosjek temperature, mjeren na 30 postaja diljem zemlje, dosegao 24,4 °C, u usporedbi s prethodnim rekordom od 23,7 °C iz 1944. godine.
Britanski Met Office objavio je da je ponedjeljak bio najtopliji svibanjski dan u povijesti mjerenja u Ujedinjenom Kraljevstvu, s temperaturom od 34,8 °C izmjerenom u Kew Gardensu, na jugozapadu Londona, što su opisali kao „iznimno za UK čak i usred ljeta, a kamoli u svibnju“.
U Španjolskoj se očekuje nastavak temperatura od 36 do 38 °C u dolinama Guadiana, Guadalquivir i Ebro, moguće sve do petka, priopćila je državna meteorološka služba Aemet, dodajući da bi u nekim područjima temperature mogle dosegnuti i 40 °C.
U talijanskoj regiji Lazio, koja uključuje Rim, vlasti su uvele ograničenja rada u uvjetima „dugotrajnog izlaganja suncu“, primjerice na farmama, gradilištima i u dostavnom sektoru, između 12:30 i 16 sati.
Osam od ukupno 96 francuskih administrativnih departmana stavljeno je pod narančasto upozorenje zbog visokih temperatura, što je druga najviša razina upozorenja i zahtijeva da stanovništvo „bude oprezno i poduzme mjere zaštite“, dok je dodatnih 20 departmana pod blažim žutim upozorenjem.
Ovo je prvi put da je nacionalni sustav upozorenja na toplinske valove aktiviran u svibnju otkad je uveden 2004. godine.
„Ovo je događaj bez presedana, s vjerojatnošću jedan prema tisuću da se dogodi u ovo doba godine u klimatskim uvjetima razdoblja od 1979. do 2025.“, rekao je klimatolog Christophe Cassou za Le Monde. „U predindustrijskom razdoblju to bi bilo praktički nemoguće.“
Premijer Sébastien Lecornu sazvao je sastanak ključnih ministara za četvrtak kako bi procijenili spremnost vlade na toplinske valove, nakon što je više od 350 meteoroloških postaja diljem Francuske u ponedjeljak zabilježilo nove mjesečne rekorde.
Prognozeri navode da bi novi temperaturni rekordi mogli biti postavljeni u Francuskoj, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom utorka, uz temperature koje premašuju uobičajene vrijednosti za 12 do 13 °C, u onome što Météo France opisuje kao „ranu, iznimnu i dugotrajnu“ epizodu vrućine koja bi mogla trajati još nekoliko dana.
Meteorološka služba navodi da je toplinski val uzrokovan toplinskom kupolom, pri čemu je vrući zrak iz Maroka zarobljen ispod područja visokog tlaka, te upozorava da Europa može očekivati da će se takvi događaji „pojavljivati sve češće, sve ranije i biti sve intenzivniji“.
Modeli već procjenjuju da su, zbog klimatskih promjena, lipanjski toplinski valovi danas oko deset puta vjerojatniji u Europi nego u predindustrijskom razdoblju, a isti trend sada postaje vidljiv i za svibanj.
„Ovo produljenje sezone toplinskih valova potpuno je karakteristično za učinke klimatskih promjena“, rekao je klimatski istraživač Robert Vautard za Agence France-Presse. „Na kraju ćemo slične toplinske događaje viđati već u travnju i listopadu.“
Dvije smrti u Francuskoj u nedjelju izravno su pripisane vrućini: žena koja je sudjelovala na Hyrox fitness natjecanju u Lyonu umrla je od hipertermije, a 53-godišnji muškarac doživio je srčani udar tijekom utrke na 10 kilometara u Parizu.
Tijekom još jedne cestovne utrke u pariškom predgrađu Maisons-Alfort hospitalizirano je 16 osoba, od kojih je 10 bilo u kritičnom stanju. Među utopljenicima tijekom vikenda bilo je i troje tinejdžera.
Visoke temperature potaknule su mnoge ljude da potraže osvježenje na plažama i rijekama, iako u većini područja spasilačke službe još ne dežuraju jer sezona službeno počinje tek u srpnju.
Dok dijelovi Ujedinjenog Kraljevstva ulaze u toplinski val — s temperaturama iznad 26 do 28 °C tijekom tri uzastopna dana, ovisno o lokaciji — u Francuskoj noćne temperature također moraju ostati iznad određene razine kako bi se službeno proglasio toplinski val.
