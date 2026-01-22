VIDEO / Vojska objavila kako izgleda prvi dan vojnog roka

Hrvatska vojska je na društvenim mrežama objavila video o tome kako izgleda prvi dan temeljnog vojnog osposobljavanja.
Dan započinje uvođenjem u evidenciju, nakon toga se ročnike vodi na zaduživanje. Slijedi "uređivanje" frizure, uvodni brifinzi gdje se uče osnovna pravila ponašanja i poštivanja pravila, i ono što se od ročnika očekuje.
Nema idealnih dana, a jutarnja tjelovježba se ne propušta, naglašavaju, bilo kiša, bilo sunce, bio snijeg. Program je kreiran i za one koji nisu u dobroj kondiciji i koji nemaju naviku svakodnevne tjelovježbe. Svaka obuka sastoji se od odrastanja, naglašavaju iz Hrvatske vojske, a njihov cilj je da na kraju obuke ročnici ipak dođu u dobru fizičku kondiciju.
"Vidimo se uskoro, buđenje ujutro u šest," poručuju iz Hrvatske vojske.
