"Buđenje u šest!"

VIDEO / Vojska objavila kako izgleda prvi dan vojnog roka

N1 Info
22. sij. 2026. 13:30
Ivica Galovic/PIXSELL

Hrvatska vojska je na društvenim mrežama objavila video o tome kako izgleda prvi dan temeljnog vojnog osposobljavanja.

Dan započinje uvođenjem u evidenciju, nakon toga se ročnike vodi na zaduživanje. Slijedi "uređivanje" frizure, uvodni brifinzi gdje se uče osnovna pravila ponašanja i poštivanja pravila, i ono što se od ročnika očekuje.

Nema idealnih dana, a jutarnja tjelovježba se ne propušta, naglašavaju, bilo kiša, bilo sunce, bio snijeg. Program je kreiran i za one koji nisu u dobroj kondiciji i koji nemaju naviku svakodnevne tjelovježbe. Svaka obuka sastoji se od odrastanja, naglašavaju iz Hrvatske vojske, a njihov cilj je da na kraju obuke ročnici ipak dođu u dobru fizičku kondiciju.

"Vidimo se uskoro, buđenje ujutro u šest," poručuju iz Hrvatske vojske.

