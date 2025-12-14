Oglas

Izbio požar na krovištu zgrade na Trešnjevci, poznat uzrok

N1 Info
14. pro. 2025. 17:43
Emica Elvedji/PIXSELL

U subotu je u Metalčevoj ulici u Zagrebu izbio požar na krovištu stambene zgrade

Prema prvim informacijama vatrogasaca, riječ je o požaru čađe u dimnjaku koji se proširio iz cijevi koja vodi iz podrumskog stana, piše Net.hr.

Podsjetimo, baš se tamo danas održalo jubilarno deseto izdanje Zagreb Advent Run. Start i cilj utrke bio je ispred hotela Zonar Zagreb, a zbog sigurnosti Metalčeva i Žajina ulica su zatvorene od 8 do 16 sati.

