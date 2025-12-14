Izbio požar na krovištu zgrade na Trešnjevci, poznat uzrok

U subotu je u Metalčevoj ulici u Zagrebu izbio požar na krovištu stambene zgrade
Oglas
Mjesto održavanja Advent Run
Prema prvim informacijama vatrogasaca, riječ je o požaru čađe u dimnjaku koji se proširio iz cijevi koja vodi iz podrumskog stana, piše Net.hr.
Podsjetimo, baš se tamo danas održalo jubilarno deseto izdanje Zagreb Advent Run. Start i cilj utrke bio je ispred hotela Zonar Zagreb, a zbog sigurnosti Metalčeva i Žajina ulica su zatvorene od 8 do 16 sati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 35 min.
SK
|
prije 11 min.
SK
|
prije 13 min.
Najnovije
Oglas
Oglas