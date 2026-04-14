Zabrinjavajuće upozorenje stručnjaka: Broj oboljelih jako raste diljem svijeta, a pogođeno i sve više mladih

Metabolička bolest jetre zahvatit će 1,8 milijardi ljudi diljem svijeta do 2050. godine, potaknuta porastom pretilosti i razine šećera u krvi, pokazuje istraživanje.
Metaboličkom disfunkcijom povezana steatotična bolest jetre (MASLD), ranije poznata kao nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD), jedno je od najraširenijih i najbrže rastućih oboljenja jetre na globalnoj razini, prema istraživanju.
Prema najnovijim procjenama, trenutno 1,3 milijarde ljudi u svijetu živi s MASLD-om, što predstavlja povećanje od 143% u samo tri desetljeća. Pogođena je otprilike svaka šesta osoba, odnosno 16 posto stanovništva, piše The Guardian.
Rezultati, koji potječu iz globalne studije o opterećenju bolestima, ozljedama i čimbenicima rizika (GBD), objavljeni su u časopisu Lancet Gastroenterology & Hepatology. Predviđa se da će prevalencija ovog stanja dodatno rasti, prvenstveno zbog globalnog rasta populacije u kombinaciji s promjenama životnog stila, poput porasta pretilosti i visoke razine šećera u krvi.
Godine 1990. oko 500 milijuna ljudi živjelo je s MASLD-om, pokazalo je istraživanje. Do 2023. taj broj narastao je na 1,3 milijarde. Procjenjuje se da će MASLD do 2050. zahvatiti 1,8 milijardi ljudi, što je porast od 42% u odnosu na 2023.
Globalna stopa prevalencije porasla je na 14.429 slučajeva na 100.000 ljudi u 2023., što predstavlja povećanje od 29% u odnosu na 1990.
Bolest je bila češća kod muškaraca nego kod žena, a najviša stopa prevalencije zabilježena je među starijim osobama u dobi od 80 do 84 godine. Ipak, najveći broj oboljelih bio je mlađi - oko 35 do 39 godina kod muškaraca i 55 do 59 godina kod žena. .
Visoka razina šećera u krvi bila je glavni uzrok zdravstvenih problema povezanih s MASLD-om na globalnoj razini, nakon čega slijede visok indeks tjelesne mase (BMI) i pušenje, što ukazuje na snažnu povezanost s dijabetesom tipa 2 i pretilošću.
Neke regije, uključujući sjevernu Afriku i Bliski istok, imale su nerazmjerno više stope MASLD-a u usporedbi s drugim regijama. No zabilježen je nagli porast broja oboljelih u zemljama diljem svijeta.
Sve veći broj oboljelih znači da su mnogi ljudi u budućnosti izloženi riziku razvoja ozbiljnih komplikacija, poput ciroze jetre ili raka.
Prema navodima engleske Nacionalne zdravstvene službe, bolest obično ne uzrokuje simptome i mnogi ljudi je imaju, a da toga nisu ni svjesni. Najčešće se otkrije tek kada pacijent obavlja pretrage iz nekog drugog razloga.
Simptomi mogu uključivati izražen umor, opći osjećaj slabosti te bol ili nelagodu u jetri, koja se osjeća u trbuhu ispod desne strane rebara.
Studiju je vodio Institut za zdravstvene metrike i evaluaciju, istraživački institut za javno zdravstvo pri Sveučilištu Washington u Seattleu.
Autori su istaknuli da rezultati pokazuju kako MASLD sve više pogađa mlađe odrasle osobe, u kontekstu pogoršanja zdravlja i životnih navika.
Porast broja slučajeva naglašava važnost prepoznavanja ove bolesti kao globalnog zdravstvenog prioriteta te razvoja politika, kampanja podizanja svijesti i intervencija kako bi se ublažio njezin rastući utjecaj i spriječile buduće komplikacije, zaključili su.
