VREMENSKA PROGNOZA

Uživajte u pravom proljeću za vikend, jer nova promjena stiže već početkom sljedećega tjedna

N1 Info
16. tra. 2026. 06:59
proljece_morguefile
MorgueFile/ilustracija

Četvrtak je na Jadranu počeo vedrije, a u kopnenim krajevima Hrvatske još uvijek ima puno oblaka. Uglavnom je suho, ali po kotlinama mjestimice ima magle.

U nastavku dana na Jadranu će prevladavati sunčano, a više će oblaka biti u unutrašnjosti zemlje. Ipak će se zadržati većinom suho, rijetko gdje je poslijepodne moguć kraći proljetni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, duž obale umjerena i pojačana bura i sjeverozapadni vjetar. Temperatura će u popodnevnim satima biti između 19 i 23 Celzijeva stupnja.

U petak će prevladavati sunčano i toplo proljetno vrijeme, u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu naoblaku. I dalje slab do umjeren sjeverac na kopnu te umjerena i jaka bura na Jadranu koja ce poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

U danima vikenda zadržat će se suho i toplo vrijeme uz puno sunca, a promjena je na vidiku odmah na početku sljedećeg tjedna uz kišu i pad temperature.

