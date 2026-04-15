ugrožavanje okoliša otpadom
Velika akcija policije: Uhićenja i pretresi u više mjesta u Dalmaciji
Dvije osobe uhićene su u srijedu u akciji policije na omiškom području zbog sumnje na kaznena djela ugrožavanja okoliša otpadom i pustošenja šuma, u sklopu višemjesečnog istraživanja koje provode policija i Općinsko državno odvjetništvo Split radi suzbijanja onečišćenja okoliša.
Oglas
Višemjesečno istraživanje kaznenih djela
Policija je izvijestila da je u tijeku realizacija višemjesečnog istraživanja kaznenih djela onečišćenja okoliša na omiškom području koje zajednički provode Služba općeg kriminaliteta Policijske uprave splitsko-dalmatinske i Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.
Pretresi domova
Policijski službenici danas obavljaju pretrage doma i drugih prostorija koje koriste osumnjičenici.
Na području Čisle, Zvečanja i Kostanja provodi se i pretraga zemljišta koje koriste osumnjičenici, u suradnji sa zamjenicima Općinskog državnog odvjetništva u Splitu.
Na terenu su, uz policiju i predstavnike državnog odvjetništva, i djelatnici Državnog inspektorata (Služba za zaštitu okoliša i šumarska inspekcija), Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, ovlašteni geodet te predstavnici Grada Omiša s djelatnicima komunalnih tvrtki.
Nad uhićenim osobama tijekom dana provodi se kriminalističko istraživanje, nakon čega će biti predani pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas