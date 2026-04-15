Oglas

ugrožavanje okoliša otpadom

Velika akcija policije: Uhićenja i pretresi u više mjesta u Dalmaciji

author
Hina
|
15. tra. 2026. 08:42
PU krapinsko-zagorska / ilustracija

Dvije osobe uhićene su u srijedu u akciji policije na omiškom području zbog sumnje na kaznena djela ugrožavanja okoliša otpadom i pustošenja šuma, u sklopu višemjesečnog istraživanja koje provode policija i Općinsko državno odvjetništvo Split radi suzbijanja onečišćenja okoliša.

Oglas

Višemjesečno istraživanje kaznenih djela

Policija je izvijestila da je u tijeku realizacija višemjesečnog istraživanja kaznenih djela onečišćenja okoliša na omiškom području koje zajednički provode Služba općeg kriminaliteta Policijske uprave splitsko-dalmatinske i Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.

Pretresi domova

Policijski službenici danas obavljaju pretrage doma i drugih prostorija koje koriste osumnjičenici.

Na području Čisle, Zvečanja i Kostanja provodi se i pretraga zemljišta koje koriste osumnjičenici, u suradnji sa zamjenicima Općinskog državnog odvjetništva u Splitu.

Na terenu su, uz policiju i predstavnike državnog odvjetništva, i djelatnici Državnog inspektorata (Služba za zaštitu okoliša i šumarska inspekcija), Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, ovlašteni geodet te predstavnici Grada Omiša s djelatnicima komunalnih tvrtki.

Nad uhićenim osobama tijekom dana provodi se kriminalističko istraživanje, nakon čega će biti predani pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

Teme
policija policijska uprava splitsko-dalmatinska splitsko-dalmatinska županija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

