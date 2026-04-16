Geelong
FOTO / Buknuo požar u rafineriji nafte Viva Energy: Pogođena proizvodnja benzina
Veliki požar zahvatio je dio naftne rafinerije tvrtke Viva Energy u Geelongu, što je pojačalo zabrinutost oko opskrbe naftnim derivatima u Australiji u trenutku kada je dostupnost već narušena zbog sukoba na Bliskom istoku.
Vatrogasna služba Fire Rescue Victoria izvijestila je da je intervenirala u pogonu MOGAS rafinerije oko 23:15 po lokalnom vremenu u srijedu, nakon dojava o eksplozijama i plamenu. Požar je gorio više od 12 sati prije nego što je ugašen oko podneva u četvrtak, piše MSN.
Prema njihovim navodima, požar je zahvatio ukapljeni naftni plin i druge plinove, ali nije utjecao na proizvodnju dizela ili benzina.
Geelong je jedna od dvije australske rafinerije i čini oko 10% opskrbe gorivom u zemlji, prema podacima s internetske stranice Viva Energyja. Rafinerija može preraditi do 120.000 barela sirove nafte dnevno, proizvodeći goriva poput benzina i dizela.
U televizijskom intervjuu izvršni direktor Viva Energyja Scott Wyatt rekao je da su u požaru oštećene dvije jedinice koje proizvode visokooktansko gorivo.
„Vrlo sam uvjeren da ćemo pronaći način za obnovu proizvodnje“, rekao je Wyatt. „Ali isto tako sam uvjeren u naš program uvoza, koji je prilično snažan tijekom ostatka ovog mjeseca i kroz svibanj.“
Viva Energy zatražio je obustavu trgovanja svojim dionicama dok priprema objavu o utjecaju požara, koji je opisao kao značajan.
Australija je ranjiva na nestašice goriva nakon zatvaranja nekoliko rafinerija tijekom proteklih 15 godina, zbog čega se oslanja na globalna energetska tržišta. Vlada je već poduzela početne korake za jačanje opskrbe, uključujući puštanje dijela nafte iz strateških rezervi te donošenje novog zakona koji formalizira mogućnost financiranja dodatnih isporuka sirove nafte i naftnih derivata.
U zemlji savezna vlada poziva građane na smanjenje potrošnje goriva, dok su neke savezne države privremeno učinile javni prijevoz besplatnim kako bi potaknule vozače da ostave automobile kod kuće. Ipak, dužnosnici nisu isključili mogućnost racionalizacije goriva u okviru četverostupanjskog Nacionalnog plana sigurnosti opskrbe gorivom ako se situacija pogorša.
U nastojanju da osigura dodatne količine, premijer Anthony Albanese ovog je mjeseca službeno posjetio Singapur, Maleziju i Brunej, koji su važni regionalni dobavljači nafte. Australski izvoz u jugoistočnu Aziju uključuje ukapljeni prirodni plin za proizvodnju električne energije te hranu uzgojenu uz pomoć gnojiva.
Fire Rescue Victoria navodi da je požar u rafineriji u Geelongu vjerojatno uzrokovan kvarom opreme.
„Ovo nije pozitivan razvoj događaja, ali očito je da je još prerano za procjenu stvarnog utjecaja“, rekao je australski ministar energetike Chris Bowen u televizijskom intervjuu.
Prošlog vikenda Bowen je izjavio da Australija raspolaže zalihama koje odgovaraju približno 38 dana potrošnje benzina, 31 danu dizela i 28 dana mlaznog goriva, uz dodatne količine koje se već nalaze u vozilima i na benzinskim postajama.
Dodao je da je 57 tankera s gorivom na putu prema Australiji. Zemlja ima ugovorenih 4,1 milijardu litara goriva za isporuku, što je porast u odnosu na 3,7 milijardi litara tjedan dana ranije.
