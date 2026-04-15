STRUČNJAK ZA POMORSKO PRAVO
Vojković: Može Trump folirati koliko hoće, ali Amerikanac vidi što se događa i tražit će promjenu
U Novom danu kod Nine Kljenak situaciju na Bliskom istoku komentirao je kolumnist Indexa i stručnjak za pomorsko pravo Goran Vojković.
Svakako, u prvom planu je blokada Hormuškog tjesnaca.
"Tamo je trenutno totalni kupus. Država ima suverenitet nad dijelom mora ispred svojih obala. No, on je velikim dijelom ograničen. Država ima potpuni suverenitet samo na unutarnji dio mora. Kao kod nas Brački kanal, ali ne i ona ruta prema Visu. Tamo gdje država ima kontrolu, može odrediti da nitko ne smije prolaziti", objasnio je Vojković pa nastavio:
"Potom, imamo dio koji se zove "teritorijalno more", što iznosi 20 nautičkih milja ili 22 kilometra. Tamo država također ima suverenitet, ali postoji nešto što se zove "neškodljivi prolazak". To znači da bilo koji brod, bilo koje zastave, može, recimo, za Trst proći kroz hrvatske vode između Hvara i Visa, bez da ga se smije zaustaviti. To vrijedi za sve države u svijetu i tiče se civilnih brodova. Vojni brodovi imaju posebnu proceduru, moraju se najaviti ili okretati oružje prema obali, podmornice moraju ploviti na površini s istaknutom zastavom..."
No, tjesnaci su posebna kategorija.
"Nema otvorenog mora i u slučaju Hormuza dio pripada Omanu, dio Iranu. Tu prolazi pravo tranzitnog prolaska i više je od neškodljivog prolaska. Međutim, Iran ni SAD nisu u UN-u ratificirali sporazum o pravima na tom dijelu. No, to nije ni bitno, ovdje imamo cijeli niz kršenja međunarodnog prava mora, a ono što je najvažnije - i sad se vraćamo u kategoriju pomorskog prava - imamo situaciju kad je nešto opasno i netko može početi pucati pa osiguravajuća društva proglašavaju ratna osiguranja i brodovi ne plove jer nisu osigurani. Dodatni problem je i što ne znamo tko upravlja Iranom. Revolucionarna garda je decentralizirana i jedna manja ekipa, nepovezana s Teheranom, može zaustaviti prolaz. Iako Donald Trump govori da će osigurati prolaz, realno je da se to ne može, ne može nitko, jer je obala toliko velika, uvijek netko može ispaliti nešto prema brodovima, koji su spori."
Američki predsjednik svejedno poziva saveznike da mu pomogne.
"Jer ne razumije NATO ni sporazume, tu je riječ o njegovim osobnim frustracijama. Znalo se uvijek tko je šef u Savezu, ali se i poštovali neke osnove. Prva stvar, NATO je obrambeni savez i ne pomaže nekome u ratu koji nije obrambenog tipa. Pitanje je i tko može pomoći Amerikancima. Trump je upao u osobne sukobe, a to najbolje govori sukob s Papom. Problem cijelog svijeta je u tome što samo Amerikanci biraju predsjednika, koji je najmoćniji čovjek na svijetu i utječe na sve nas."
Iako najmoćniji, nema utjecaja na Hormuz, osim ako se ne postigne dogovor s Iranom.
"Mora pregovarati, nema druge."
"Amerikanac ima dva prioriteta - obitelj i posao"
Uskoro dolaze tradicionalni izbori na polovici mandata i mogu promijeniti odnos snaga između republikanaca, koji trenutno imaju većinu i moć na svim razinama, i demokrata.
"Neće dobro doći za republikance. Amerikanac ima dva prioriteta - obitelj i posao. Trenutno, Amerikanac ne živi dobro. Slično je i u Mađarskoj. Uvijek smo išli kod njih u šoping, a posljednjih godina oni dolaze kod nas. To je znak da ne žive dobro i kad se dogodio taj pad standarda, Viktor Orban postao je bivši. Tako je i u SAD-u. Ono što je Trump govorio da će vratiti industriju u SAD, to se ne događa, niti će se dogoditi u zemlji gdje se svakka dva dana mijenjaju carine. Može on to folirati do kraja, ali Amerikanac vidi što se događa i tražit će promjenu. Jer, tamo su manje vezani uz stranke nego kod nas. Također, ako Trump izgubi većinu u Kongresu, doći će do sukoba i slijedi nestabilno razdoblje. Zato EU mora naučiti funkcionirati bez američkog kišobrana", zaključio je Goran Vojković.
