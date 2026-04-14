ŠTETNA RUTINA
Jutarnja kava poništava učinak lijekova: Evo koje ne smijete uzimati zajedno
Kava je sastavni dio svakodnevne rutine mnogih ljudi. Daje vam energiju potrebnu za početak dana, a ima i potencijalne zdravstvene prednosti.
Jedan potencijalni nedostatak jutarnje šalice kave je taj što se možda neće dobro slagati s određenim lijekovima, posebno ako ih uzimate ranije tijekom dana.
Postoji mnogo različitih načina na koje kava može stupiti u interakciju s određenim lijekovima.
"Kava može promijeniti način na koji se određeni lijekovi apsorbiraju, metaboliziraju ili eliminiraju iz tijela. Može ubrzati pražnjenje želuca, uzrokujući da se lijek kreće kroz vaš sustav prije nego što se potpuno apsorbira", rekla je farmaceutica Jennifer Bourgeois, prenosi Klix.ba.
No, to ne znači da morate potpuno odustati od kave, ali možda ćete morati prilagoditi vrijeme uzimanja lijekova i unos kave.
Antidepresivi
Ako vam je liječnik propisao antidepresiv, trebali biste paziti da ne pijete kavu prebrzo nakon uzimanja jednog od ovih lijekova, jer to može smanjiti njihovu učinkovitost. Na primjer, kofein u kavi može stvoriti kompleks s antidepresivnim lijekom escitalopramom (Lexapro), što otežava tijelu apsorpciju lijeka. Budući da se apsorbira manje lijeka, on može biti manje učinkovit.
Drugi antidepresivi poput klomipramina i imipramina razgrađuju se istim enzimom (zvanim CYP1A2) kao i kofein. Ako uzimate ove lijekove s kavom, možda se neće metabolizirati tako brzo, što može dovesti do viših razina lijeka u krvi dulje vrijeme. Također, ova interakcija može povećati učinke kofeina, ostavljajući vas nervoznima i nemirnima.
Lijekovi za štitnjaču
Hipotireoza je stanje u kojem vaša štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona štitnjače. Bez odgovarajućih razina hormona, možete početi osjećati pretjerani umor, bolove u zglobovima i mišićima, depresiju ili debljanje.
Bourgeois objašnjava da kava može značajno smanjiti apsorpciju levotiroksina, koji se koristi za liječenje hipotireoze. Zapravo, neke studije su otkrile da kava smanjuje apsorpciju lijeka i do 50 posto.
"To može dovesti do nekonzistentnih razina štitnjače i trajnih simptoma poput umora ili moždane magle. Zato se pacijentima savjetuje da pričekaju 30 do 60 minuta prije nego što popiju kavu nakon uzimanja lijekova za štitnjaču", dodaje.
Lijekovi za osteoporozu
Lijekovi koji se koriste za liječenje osteoporoze, poput risedronata i alendronata, ne smiju se uzimati s kavom.
"Bilo da se radi o kofeiniziranoj, bezkofeinskoj ili čak samo mlijeku ili soku, svi oni mogu smanjiti apsorpciju zbog načina na koji se lijek veže i otapa. Najsigurnija praksa je uvijek uzimati ovaj lijek samo s običnom vodom", kaže Bourgeois.
Lijekovi za prehladu i alergije
Pseudoefedrin je nazalni dekongestiv koji se izdaje bez recepta i pomaže u liječenju začepljenosti nosa uzrokovane prehladom ili alergijama. Poput kofeina, pseudoefedrin je također stimulans. Kad se uzima zajedno s kavom, može povećati nuspojave, zbog čega smo nervozniji i nemirniji.
Osobe s dijabetesom trebaju biti posebno oprezne pri konzumiranju kofeina s ovim lijekom - neke studije su otkrile da kombinacija dvaju lijekova može povisiti šećer u krvi i povećati tjelesnu temperaturu.
