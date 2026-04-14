Jutarnja kava poništava učinak lijekova: Evo koje ne smijete uzimati zajedno

Ako vam je liječnik propisao antidepresiv, trebali biste paziti da ne pijete kavu prebrzo nakon uzimanja jednog od ovih lijekova, jer to može smanjiti njihovu učinkovitost. Na primjer, kofein u kavi može stvoriti kompleks s antidepresivnim lijekom escitalopramom (Lexapro), što otežava tijelu apsorpciju lijeka. Budući da se apsorbira manje lijeka, on može biti manje učinkovit.