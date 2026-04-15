FOTO / Megagrađevina u Kini je toliko velika da usporava rotaciju Zemlje

Smješteno između Kazahstana i Uzbekistana, Aralsko jezero nekoć je bilo treće najveće na svijetu, prije nego što su Sovjeti preusmjerili mnoge rijeke koje su ga napajale za potrebe navodnjavanja. Tomas i Dill procjenjuju da je usporavanje Zemljine rotacije zbog toga bilo više nego tri puta veće od učinka izgradnje brane Tri klisure.