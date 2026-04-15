Je li Trump dobro? Stručnjaci upozoravaju da ga obuzimaju dva zabrinjavajuća mentalna stanja
Na uskrsno jutro, američki predsjednik Donald Trump objavio je poruku na Truth Socialu za koju su kritičari rekli da je toliko rastrgana da je ponovno pokrenula raspravu o njegovom mentalnom zdravlju.
"Otvorite je*eni tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu", poručio je Irancima na svojoj platformi usred duboko nepopularnog rata na Bliskom istoku.
Zabrinutost za njega dosegla novu razinu
Manje od 48 sati kasnije pojavili su se pozivi na aktiviranje 25. amandmana, ekstremne mjere koja omogućuje potpredsjedniku i većini vlade da proglase predsjednika nesposobnim za obnašanje dužnosti, nakon što je Trump zaprijetio uništenjem 93.000 ljudi.
"Cijela civilizacija će večeras nestati, nikada više neće biti vraćena", objavio je Trump, koji će u lipnju napuniti 80 godina. "Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće."
Iako kritičari već dugo tvrde da Trump mentalno nije sposoban za dužnost, zabrinutost zbog njegovih nedavnih ispada na društvenim mrežama, koji se čine kao da nadilaze njegov uobičajeni stil, dosegla je novu razinu usred rata s Iranom.
"Jedna od stvari koju trebamo uzeti u obzir jest da se sve više vraća u svoje prirodno stanje, potican ljudima koji mu povlađuju i razvija gotovo razinu narcizma nalik zabludi", rekao je dr. Geoff Grammer, psihijatar iz Marylanda i umirovljeni pukovnik američke vojske, za The Independent.
Grammer, koji za sebe kaže da je "anti-MAGA", jedan je od sve većeg broja stručnjaka za mentalno zdravlje koji upozoravaju na Trumpovo nepredvidivo ponašanje.
Posljednjih dana Trump je napao papu Leona nakon što je papa, rođen u SAD-u, rekao da je "zabluda o svemoći" potaknula rat s Iranom. Dan kasnije Trump je bio prisiljen izbrisati AI-generiranu sliku koja ga je prikazivala kao Isusa. Predsjednik je dodatno izgubio vjerodostojnost kada je pokušao objasniti da je mislio kako slika prikazuje njega kao "liječnika", uklonio ju je nakon otprilike 12 sati, suočen s kritikama krajnje desnih kršćanskih krugova.
Iako stručnjaci ne mogu dijagnosticirati osobu koju nisu osobno procijenili, nagađaju da je Trumpovo nedavno ponašanje možda ukorijenjeno u dubljoj nesigurnosti.
"Nedostatak empatije koji se vidi u njegovim objavama može biti alarmantan i ukazivati na to da nema obzira prema patnji drugih ljudi", rekla je Botwin. "U mnogim slučajevima, kada netko koristi agresivnu retoriku, to često služi kao obrambeni mehanizam kojim se prikriva vlastita ranjivost ili nesigurnost."
"Provokativan jezik koji koristi također upućuje na moguće narcisoidne osobine", dodala je, "gdje skreće pozornost na sebe i zanemaruje moguće posljedice svojih poruka."
"Pokazuje simptome koji odgovaraju demenciji"
Istaknuti demokrati prošlog su tjedna ponovno pozvali na aktiviranje 25. amandmana.
Zastupnik Jamie Raskin, vodeći demokrat u ključnom kongresnom odboru za nadzor, pozvao je liječnika Bijele kuće, kapetana Seana Barbabellu, da odmah provede sveobuhvatnu kognitivnu procjenu predsjednika, nakon što je upozorio na znakove da predsjednik "pokazuje simptome koji odgovaraju demenciji i kognitivnom padu".
U pismu potpredsjedniku JD Vanceu prošlog tjedna, zastupnica Jasmine Crockett tvrdila je da je predsjednik "rastrojen, vjerojatno pati od demencije i doveo je Sjedinjene Države na rub počinjenja jednog od najvećih ratnih zločina u modernoj povijesti".
"Prikrivali ste Bidenovo propadanje"
Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle kritizirao je Raskina i Trumpovog prethodnika.
"Jamie Raskin je tip osobe koju glupi ljudi smatraju pametnom", rekao je Ingle. "Oštrina predsjednika Trumpa, neusporediva energija i iznimna dostupnost u snažnom su kontrastu s onim što smo vidjeli protekle četiri godine kada su demokrati poput Raskina namjerno prikrivali ozbiljno mentalno i fizičko propadanje Joea Bidena od američke javnosti."
Stručnjaci za rješavanje sukoba, u međuvremenu, smatraju da se predsjednik doveo u nezavidan položaj u odnosu na Iran.
Njegov "ekstreman" jezik može se tumačiti kao znak "frustracije" jer sukob nije tekao glatko kao vojna operacija u Venezueli u siječnju, rekao je Paul Fritch, bivši američki diplomat i visoki dužnosnik NATO-a.
"Mislim da možemo razumjeti sve ekstremniji jezik predsjednika kao znak frustracije, jer se našao u krizi koju nema jednostranu mogućnost okončati", rekao je Fritch za The Independent. "Također je velik dio prošle godine proveo razgrađujući upravo one diplomatske alate koji bi bili najkorisniji za pronalaženje izlazne strategije", dodao je, navodeći da su rezovi u saveznoj administraciji tome pridonijeli.
Trump igra na svoju bazu i koristi "teoriju luđaka"?
"Profesionalna diplomatska služba smanjena je za više od 20 posto, a ukinuti su i uredi zaduženi za komunikaciju s iranskim civilnim društvom i suzbijanje dezinformacija iz Teherana", objasnio je. "Ukidanje USAID-a dovelo je do gašenja programa za osiguravanje internetskog pristupa i VPN-ova iranskim disidentima. Nuklearni pregovori koji su pokušali spriječiti sukob, kao i prošlotjedni razgovori u Pakistanu koji su ga pokušali okončati, nisu uključivali regionalne stručnjake iz State Departmenta ni nuklearne stručnjake iz Ministarstva energetike."
"To ga ostavlja pretjerano oslonjenim na vojne prijetnje i prisilu, što nije prikladno za postizanje glavnih strateških ciljeva, otvaranje Hormuškog tjesnaca i obuzdavanje iranskih nuklearnih ambicija", zaključio je Fritch.
Postoje i oni koji tvrde da Trump igra na svoju bazu i koristi "teoriju luđaka" u pregovorima s Iranom.
No sam Trump rekao je da je spreman provesti prijetnju uništenja iranske civilizacije.
"Mislim da imamo fenomenalnu vojsku koju sam obnovio tijekom svog prvog mandata i koristio u drugom, i bio sam spreman upotrijebiti je."
