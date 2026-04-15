Je li Trump dobro? Stručnjaci upozoravaju da ga obuzimaju dva zabrinjavajuća mentalna stanja

Posljednjih dana Trump je napao papu Leona nakon što je papa, rođen u SAD-u, rekao da je "zabluda o svemoći" potaknula rat s Iranom. Dan kasnije Trump je bio prisiljen izbrisati AI-generiranu sliku koja ga je prikazivala kao Isusa. Predsjednik je dodatno izgubio vjerodostojnost kada je pokušao objasniti da je mislio kako slika prikazuje njega kao "liječnika", uklonio ju je nakon otprilike 12 sati, suočen s kritikama krajnje desnih kršćanskih krugova.