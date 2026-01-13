SAD pozivaju svoje građane da odmah napuste Iran

Sjedinjene Američke Države pozivaju svoje državljane da napuste Iran, dok Washington nastavlja vršiti pritisak na Teheran da obustavi obračun s prosvjednicima, a američki predsjednik Donald Trump ne isključuje i napad
„Napustite Iran odmah“, poručile su SAD u upozorenju objavljenom na svojoj internetskoj stranici „virtualnog veleposlanstva“ za Iran. „Imajte plan za odlazak iz Irana koji se ne oslanja na pomoć američke vlade“, prenosi CBC, pozivajući se na Reuters.
Američkim državljanima koji nisu u mogućnosti napustiti Iran savjetuje se da „pronađu sigurno mjesto“, opskrbe se hranom i drugim osnovnim potrepštinama te da stalno budu svjesni okoline.
Dodatno pojačavajući prijetnje vojnim djelovanjem, Trump je kasno u ponedjeljak najavio da će svaka zemlja koja posluje s Iranom biti suočena s novom carinom od 25 posto na izvoz u Sjedinjene Države.
Iako predsjednik nije dao mnogo pojedinosti, taj bi potez mogao imati više simboličan nego praktičan učinak, s obzirom na to da Iran, veliki proizvođač nafte, već podliježe opsežnim američkim i međunarodnim trgovinskim sankcijama.
Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar.
Iranska misija pri Ujedinjenim narodima u New Yorku odbila je komentirati Trumpovu najavu. Među glavnim odredištima iranskog izvoza su Kina, Ujedinjeni Arapski Emirati i Indija.
Trump je upozorio iranske čelnike da će Sjedinjene Države napasti ako sigurnosne snage otvore vatru na prosvjednike. U nedjelju je rekao da bi se SAD mogle sastati s iranskim dužnosnicima te da je u kontaktu s iranskom oporbom. Navodno razmatra čitav niz mogućih poteza.
Iranski čelnici, čiji je regionalni utjecaj znatno oslabljen, suočeni su s žestokim prosvjedima koji su prerasli iz pritužbi na teške gospodarske prilike u prkosne pozive na pad duboko ukorijenjenog klerikalnog režima.
Američka organizacija za ljudska prava HRANA priopćila je da je do kasno u ponedjeljak potvrdila smrt 646 osoba, uključujući 505 prosvjednika, 113 pripadnika vojske i sigurnosnih snaga te sedam prolaznika, dok se istražuje još 579 prijavljenih smrtnih slučajeva.
Od početka prosvjeda 28. prosinca uhićena je 10.721 osoba, navodi se u priopćenju te organizacije.
Reuters nije mogao neovisno potvrditi te brojke.
