Ravnatelj HZMO-a otkrio koliko će iznositi usklađivanje mirovina, stižu i još dva rasta

Premda smo posljednjih godina na udaru inflacije, na visinu usklađivanja češće je utjecao rast plaća, nego rast cijena. Rekordna godina bila je 2023. kada su mirovine srpanjskim usklađivanjem rasle 8,42 posto, uz ono siječanjsko od 5,37 posto. Stopu od 8,42 odredio je rekordni rast plaća za 10,7 posto te cijena za 3,10 posto. Mirovine se usklađuju od 1999. godine i nikada do tada nisu ni približno toliko rasle. Dapače, najveća stopa usklađivanja dotad je bila samo godinu dana ranije, 2022. kada je drugo usklađivanje donijelo 6,18, a prvo 2,24 posto. Tu su opet u drugom polugodištu više rasle plaće, nego cijene i to u jeku inflacije. Više u usklađivanju mirovina kroz povijest čitajte ovdje. Lani su mirovine rasle za 3,03 posto od siječnja te za 6,48 posto od srpnja. Sada vidimo da je ovaj trend rasta usklađivanjem usporio.