Ravnatelj HZMO-a otkrio koliko će iznositi usklađivanje mirovina, stižu i još dva rasta
Siječanjsko usklađivanje mirovina 2026. umirovljenicima će, prema prvim procjenama HZMO-a, donijeti oko 2,2 posto veće mirovine. Na prosječnu mirovinu riječ je o iznosu od oko 14 eura, kako je otkrio ravnatelj Zavoda za mirovinsko osiguranje, Ivan Serdar. Rekao je i kada će početi isplata uvećanih prijevremenih i invalidskih mirovina.
Usklađivanje mirovina za prvo polugodište ove godine moglo bi iznositi između 2,1 i 2,2 posto, što je oko 14 eura više na prosječnu mirovinu, otkrio je za RTL ravnatelj Zavoda za mirovinsko osiguranje, Ivan Serdar. Službene podatke o siječanjskom usklađivanju HZMO će objaviti nakon odluke Upravnog vijeća.
Primjetan pad rasta mirovina usklađivanjem
Mirovine se u Hrvatskoj usklađuju dvaput godišnje prema rastu cijena i plaća, od 1. siječnja i 1. srpnja, a u omjeru 85:15 prema povoljnijem faktoru. Siječanjsko usklađivanje formalno je već počelo, ali isplata će biti tek u travnju sa zaostacima za prethodne mjesece. Jedan od razloga je taj što HZMO čeka podatak o prosječnoj plaći Državnog zavoda za statistiku za prosinac, što će biti poznato tek krajem veljače. Zatim odluku o usklađivanju mora donijeti Upravno vijeće. Stranka ‘Hoćemo pravedno’ podnijet će Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti usklađivanja mirovina, odnosno kašnjenja isplate.
Premda smo posljednjih godina na udaru inflacije, na visinu usklađivanja češće je utjecao rast plaća, nego rast cijena. Rekordna godina bila je 2023. kada su mirovine srpanjskim usklađivanjem rasle 8,42 posto, uz ono siječanjsko od 5,37 posto. Stopu od 8,42 odredio je rekordni rast plaća za 10,7 posto te cijena za 3,10 posto. Mirovine se usklađuju od 1999. godine i nikada do tada nisu ni približno toliko rasle. Dapače, najveća stopa usklađivanja dotad je bila samo godinu dana ranije, 2022. kada je drugo usklađivanje donijelo 6,18, a prvo 2,24 posto. Tu su opet u drugom polugodištu više rasle plaće, nego cijene i to u jeku inflacije. Više u usklađivanju mirovina kroz povijest čitajte ovdje. Lani su mirovine rasle za 3,03 posto od siječnja te za 6,48 posto od srpnja. Sada vidimo da je ovaj trend rasta usklađivanjem usporio.
Stiže i isplata većih prijevremenih i invalidskih mirovina
Ravnatelj HZMO otkrio je i kada će konačno krenuti isplata povećanja zbog ukidanja penalizacije i rasta invalidskih mirovina. Naime, od 1. siječnja ukinuta je penalizacija prijevremenih mirovina za one sa 70 i više godina, dok invalidske mirovine rastu za deset posto. Ipak, Zavod za mirovinsko osiguranje ima rok do kraja ožujka na provede ove izmjene.
"Prema našim projekcijama, očekujemo oko 127.000 takvih korisnika prijevremenih mirovina. Očekuje se da će njihova prosječna mirovina rasti za oko 56 eura. Zavod je obvezan nove iznose mirovina utvrditi do kraja ožujka, a korisnici ne moraju podnositi nikakve zahtjeve, sve će se provesti automatski po službenoj dužnosti. Ako budemo u mogućnosti, isplate ćemo krenuti i ranije", rekao je ravnatelj Ivan Serdar.
Dakle, moguće je da isplate počnu već u veljači za siječanj, a svim korisnicima kojima pravo pripada od 1. siječnja isplatit će se i razlike za siječanj i veljaču. Rast invalidskih mirovina za deset postoo odnosi se na ukupno oko 212.000 korisnika invalidskih mirovina, a za koje se očekuje prosječno povećanje od oko 74 eura. Prve isplate HZMO očekuje već u veljači, kako je potvrdio ravnatelj ove ustanove, prenosi Mirovina.hr.
