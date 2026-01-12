Ivan Rimac: SDP je podložan rovarenju HDZ-a. Ako Možemo ovako nastavi...

Analitičar navodi da HDZ vodi lošu PR kampanju: "Svi HDZ-ovci ponavljaju istu izjavu i često loše sročenu i loše argumentiranu. Svi su uglas govorili o Zagrebu kao neočišćenom gradu, a A1 i A6 su bile neprohodne, barem 24 sata. Sa Splitom nije bilo nikakve veze, osim avionske, i nikome to nije smetalo. U Zagrebu je smetalo jer neke sporedne ulice nisu bili očišćene i jer Grad nije očistio pločnike umjesto građana. PR agencija ima stalni napad na Možemo. SDP je pokleknuo u pritisku HDZ-a, a Možemo je jedina politička opcija koja ima snage i odlučnosti da se suprotstavi politikama HDZ-a. Pred odluku da otvoreno kaže da želi dva ustavna suca iz HDZ-ovog miljea, Plenković je mislio da je napravio dovoljno da oporba pristane na bilo što. Vlada i premijer sve više gube povjerenje građana i ta se situacija prilično okrenula."