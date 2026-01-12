politička analiza
Ivan Rimac: SDP je podložan rovarenju HDZ-a. Ako Možemo ovako nastavi...
Profesor i politički analitičar Ivan Rimac gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o aktualnostima.
Ivan Rimac komentirao je izjave premijera Andreja Plenkovića vezane uz izbor sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda.
"Sudstvo je nezavisno od politike, barem načelno, i tu rezultati izbora ne bi smjeli imati utjecaja na sastav tijela", kaže naš sugovornik.
"Podjela plijena"
Dodaje da nema konsenzusa kako bi se izabrali kvalitetni i stručni ljudi: "Ide se za logikom podjele plijena i nominiranjem ljudi koji će biti na jednoj ili drugoj strani. Oni koji su u većini u Saboru žele i većinu u takvom tijelu što ima posredno utjecaj na funkcioniranje tog tijela. Bez tri ustavna suca nemamo baš takvu priču i HDZ se osjetio ugroženim jer nema dominantnu većinu. Inzistira da povećanjem u preostalom dijelu preuzme dominaciju."
"Vlada i premijer sve više gube povjerenje građana"
Analitičar navodi da HDZ vodi lošu PR kampanju: "Svi HDZ-ovci ponavljaju istu izjavu i često loše sročenu i loše argumentiranu. Svi su uglas govorili o Zagrebu kao neočišćenom gradu, a A1 i A6 su bile neprohodne, barem 24 sata. Sa Splitom nije bilo nikakve veze, osim avionske, i nikome to nije smetalo. U Zagrebu je smetalo jer neke sporedne ulice nisu bili očišćene i jer Grad nije očistio pločnike umjesto građana. PR agencija ima stalni napad na Možemo. SDP je pokleknuo u pritisku HDZ-a, a Možemo je jedina politička opcija koja ima snage i odlučnosti da se suprotstavi politikama HDZ-a. Pred odluku da otvoreno kaže da želi dva ustavna suca iz HDZ-ovog miljea, Plenković je mislio da je napravio dovoljno da oporba pristane na bilo što. Vlada i premijer sve više gube povjerenje građana i ta se situacija prilično okrenula."
"SDP izgubio oštrinu stavova"
Komentirao je i stanje u SDP-u te predsjednika Sinišu Hajdaša Dončića: "SDP je gubitkom Rijeke oslabio svoj politički utjecaj, ali je to posljedica problema u vođenju stranke koje je rezultiralo velikim brojem promjena u vodstvu stranke. Koliko god Hajdaš Dončić bio sposoban ili ne, nema vremena da popravi strukturu stranke i djelovanje. Izgubili su oštrinu stavova, imali su niz problema sa svojim gradonačelnicima koji su bili popustljivi ideološki i na različite druge načine. Došli su u situaciju da su potpuno marginalizirali SDP u svojim sredinama ili su završili u sudskim procesima. SDP nema jasnu politiku, vrlo lako je podložan rovarenju HDZ-a koji možda ne može dobiti izbore u tim sredinama, ali je uspio nizom aktivnosti srušiti vlast", rekao je.
"Tomašević je u prvom mandatu bio netko tko trči na sve strane i pokušava riješiti sto stvari. U drugi mandat je krenuo odlučnije i agresivnije, ali je prihvatio rizik da u kampanji ne ulazi u ideološki sukob i otvorio je prostor Marku Perkoviću Thompsonu da ima koncert u Zagrebu", tvrdi Rimac.
"Ako tako nastavi, čini mi se da će Zagreb ostati jedina utvrda koju HDZ ne može srušiti svojim pritiscima", dodaje.
Imaju li SDP i Možemo potencijal na sljedećim izborima?
"Ostaje pitanje koliko Možemo može kontrolirati partnera u Zagrebu, a koliko može utjecati na njihovu nacionalnu politiku. Ako budu koalicijski partneri u Saboru, što i dalje neće biti prevlast, ali će biti barem jedinstveno, u nekim situacijama mogu blokirati HDZ koji želi kontrolu nad svim institucijama države", kaže Rimac.
Hoće li oporba oko izbora sudaca popustiti Plenkoviću?
"Ako popuste onda su izgubili prilike da iskažu političke programe. Vrhovni sud je arbitar koji određuje jesu li izbori pošteni ili nisu. Ne bi smjelo biti popuštanja i moramo imati kriterije koje proizlaze iz pravne definicije države, a ne iz moći političkih opcija. Narušili smo pravni sustav i pravnu državu", tvrdi.
