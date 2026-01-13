Za šaku škuda

Donosimo kolumnu Borisa Dežulovića.
- Greenland-investicija? - zbunjeno je ponovio gospodin Ronald Lauder.
- Da - oduševljeno je nastavio Donald Trump. - Pa ta se stvar, jebem mu mater, i zove po Grenlandu. Bez naslijeđene konjunkture, bez ikakve infrastrukture, bez ograničenja, bez ičega, samo velika, prekrasna investicija. Ulaganje od nule. Savršeno. Greenland-investicija iz udžbenika Whartona.
- Mislite, greenfield? - oprezno je predsjednika ispravio Lauder.
- Šta greenfield?
- To što spominjete zove se greenfield-investicija, gospodine predsjedniče.
- Nije Greenland?
- Nije, gospodine predsjedniče. Greenfield.
Ima o tome - o greenfield-investicijama na Grenlandu - onaj stari vic, u kojemu Suljo pita Muju i njegovu ženu Fatu ima li u njihovoj familiji kurvi. Naravno da nema, uvrijeđeno odgovore oni, na što ih Suljo pita bi li onda pristali da Fata spava s njim jednu noć za, nemam pojma, deset hiljada maraka. Naravno da ne bi, odgovori Mujo, naravno da ne bi, odgovori Fata. A za sto hiljada? Ne, odlučno odgovori Mujo, hm, odgovori Fata. A milijun? Hm, odgovori Mujo, hm, odgovori Fata, jer milijun je ozbiljan novac, s kojim bi riješili sve svoje probleme i započeli novi život. Jedna noć? Jedna noć. Milijun maraka? Milijun maraka. O tome bi se već dalo razgovarati, konačno odgovore oni, na što Suljo trijumfalno zaključi: "Eto, kažem ja. Ima kurvi, samo nema para."
Po tom je vicu Adrian Lyne kasnije snimio film s Robertom Redfordom, Woodyjem Harelsonom i Demi Moore, gledali ste ga vjerojatno, "Nemoralna ponuda" se zove, u kojemu bogati Suljo mladom arhitektu Muji i njegovoj lijepoj ženi Fati ponudi milijun dolara za jednu noć s njom. Ne moraju odgovoriti odmah, imaju vremena, neka razmisle do sutra. A oni, shvativši nakon neprospavane noći da bi s milijun dolara riješili sve svoje financijske probleme i mogli započeti novi život, naposljetku ipak pristaju.
Kako je film po vicu o Sulji, Muji i Fati završio, nije važno: za one koji nisu gledali, "Nemoralna ponuda" je - kao i obično - slabija od književnog predloška. Kao i vic, međutim, hrabro je otvorila - da, glupo zatvorila, ali ipak otvorila - tabu temu: biste li se podali bogatašu za besmisleno veliki novac? Bez obaveza, bez uvjeta, bez rizika, bez posebnih zahtjeva, bez naknadnih tereta, samo jedna noć seksa za milijun dolara? Koja je točno vaša cijena?
Što, naime, ako ima para?
Evo, recimo, Donald Trump. Ohrabren uspjehom svog razbojničkog upada u Venezuelu, američki je predsjednik ponovo otvorio pitanje Grenlanda. "Grenland će biti američki, na ovaj ili onaj način", javno ovih dana prijeti Trump. Ili, drugim riječima, "na lakši ili na teži način". Koji je to "onaj", dakle "teži" način, to dobro znamo, a sada smo saznali i koji je to "ovaj", odnosno "lakši". U Trumpovom ravnom svijetu, u kojemu sve ima svoju cijenu, nema suštinske razlike između komada teritorija i komada ženskog mesa. Poput, metnimo, pornozvijezde Stormy Daniels, kojoj je uoči predsjedničke kampanje za šutnju o jednoj noći seksa Trump iz ilegalnog fonda isplatio stotinu trideset hiljada dolara. Zbog čega je, nota bene, i pravomoćno osuđen.
Dakle, lakši način: zašto autonomni otok u sastavu Kraljevine Danske Trump ne bi jednostavno kupio? Konačno, koja je točno razlika između prostitucije i Grenland-investicije?
Pardon, greenfield.
Prema danskom dnevniku Politiken, ideja je pala na um nasljedniku kozmetičkog carstva Ronaldu Lauderu, Trumpovom kolegi iz Wharton School of Business, bliskom suradniku i donatoru, koji je starom prijatelju u kampanji donirao, pogađate, milijun dolara, i sam pokrenuvši nekoliko ozbiljnih investicija na Greenfieldu. Da, Grenlandu.
- Isti kurac - odmahnuo je rukom dobro raspoloženi Trump. - Kad ga preuzmemo, preimenovat ćemo ga u Greenfield.
- Briljantno, gospodine predsjedniče. O koliko para govorimo?
Koliko para? Više neimenovanih izvora iz Bijele kuće potvrdilo je agenciji Reuters kako je Trump u zamjenu za odcjepljenje od Danske i pridruživanje SAD-u građanima Greenlanda spreman ponuditi jednokratnu novčanu isplatu od deset do sto tisuća dolara, odnosno ukupno pet milijardi dolara za pedesetak hiljada Grenlanđana. A onda su analitičari nizozemskog financijskog koncerna Rabobank objavili argumentiranu procjenu po kojoj bi Amerikanci za Grenland mogli ponuditi i cijelih pedeset milijardi, dakle ravno - milijun dolara po glavi!
Milijun dolara, to je "ponuda koja se ne odbija": za Mikkela i Fridu sve će ostati isto, i dalje će živjeti i raditi jednako kao do sada, samo što će umjesto danskog biti na američkom budžetu. I da: bogatiji za po milijun dolara na tekućem računu. Koliko bi s prosječnim primanjima na Grenlandu, sve da cijelu plaću stavlja sa strane, uštedjeli za petnaest godina. Nemoralna ponuda? "Međunarodno pravo me ne zanima", objasnio je Trump u intervjuu za New York Times. "Moj vlastiti moral je jedina stvar koja me može zaustaviti."
Da parafraziram staru balkansku narodnu biznisicu: moral nije problem, morala nema.
Što će biti do kraja vica, ne znamo, ali Trumpova ponuda, baš kao vic, otvorila je tabu temu: biste li vlastitu državu prodali bogatašu za besmisleno veliki novac? Odnosno: koliko košta vaša država? Koja je točno vaša cijena?
Ne morate odgovoriti odmah, imate vremena, razmislite: bez obaveza, bez uvjeta, bez rizika, bez posebnih zahtjeva, bez naknadnih tereta, sve bi ostalo isto, samo novi pasoš i milijun Judinih škuda na tekućem računu. Da, pardon, Judinih dolara. Koliko biste s prosječnim primanjima u Hrvatskoj, sve da cijelu plaću stavljate sa strane, zaradili za, trenutak da izračunam, ravno pedeset godina.
Da, znam, "ne damo te nikom, sveta zemljo naša/ s krunicom u ruci uz šapat Očenaša", kako pjeva klapa Sveti Juraj, da, "nije na prodaju ova ledina,/ mi druge nemamo, to nam je jedina", pjevaju Slavonski dukati, da, "poljubi zemlju po kojoj hodaš/ i nemoj nikad dušu da prodaš", upozorava Mišo, i da, "ne daj na se, ne daj svoje, nemoj tuđe, prokleto je", podsjeća Thompson, ali to je geopoetika pretprošlog stoljeća, Petra Preradovića i Ilirskog preporoda, a ovo je Hrvatska koju su ionako, sve "s krunicom u ruci uz šapat Očenaša", rasprodali sami nositelji narodnog preporoda, čuvari plamena državne pravice i stražari na braniku Svete Zemlje Naše, pravomoćno osuđeni kao zločinačka organizacija.
Domoljubnog HDZ-ovca ovdje se može kupiti već za šaku Judinih eura, pa za pišljivih deset tisuća možete birati - listam samo posljednje vijesti - šeficu odjela u Kliničkoj bolnici Rebro, šefa Uprave Hrvatskih šuma u Bjelovaru, poreznu inspektoricu u Područnog uredu Zagreb, inspektora Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije splitske policije, sutkinju Općinskog suda u Zagrebu, tajnicu kabineta ministra poljoprivrede ili načelnika u Ministarstvu obrane.
Milijun dolara? Bojim se da se vas ne bi ni pitalo.
Hrvatski Mujo i Fata, kako vidimo, ne bi dočekali niti ponudu od sto hiljada - pristali bi odmah na početku vica, za deset hiljada. Cijela Hrvatska, s četiri milijuna ponosnih Hrvata, Trumpa bi koštala manje nego Grenland s pedesetak hiljada stanovnika: niti četrdesetak milijardi dolara, točno koliko je onim "velikim, prekrasnim zakonom" planirao izdvojiti za koncentracijske logore za imigrante.
"Oh Croatian volunteers, you cheap Ustasha whores", pjevao bi jedan u prepunoj Trump Areni, "you won't go to Nailheads village, never did before!"
Onda, jeste li razmislili?
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare