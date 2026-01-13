Za šaku škuda

Ima o tome - o greenfield-investicijama na Grenlandu - onaj stari vic, u kojemu Suljo pita Muju i njegovu ženu Fatu ima li u njihovoj familiji kurvi. Naravno da nema, uvrijeđeno odgovore oni, na što ih Suljo pita bi li onda pristali da Fata spava s njim jednu noć za, nemam pojma, deset hiljada maraka. Naravno da ne bi, odgovori Mujo, naravno da ne bi, odgovori Fata. A za sto hiljada? Ne, odlučno odgovori Mujo, hm, odgovori Fata. A milijun? Hm, odgovori Mujo, hm, odgovori Fata, jer milijun je ozbiljan novac, s kojim bi riješili sve svoje probleme i započeli novi život. Jedna noć? Jedna noć. Milijun maraka? Milijun maraka. O tome bi se već dalo razgovarati, konačno odgovore oni, na što Suljo trijumfalno zaključi: "Eto, kažem ja. Ima kurvi, samo nema para."