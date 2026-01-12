jačajte imunitet
Ovo ukusno povrće ima više vitamina C nego naranča: Boja čini ključnu razliku
Kombinirajte ih s drugim sezonskim namirnicama poput cvjetače, bundeve ili jabuka i tako svom tijelu osigurajte širok spektar nutrijenata – uz snažniji imunitet tijekom zime.
Trenutačno se nalazimo na samom vrhuncu sezone gripe, što znači da je jačanje imuniteta mnogima postalo prioritet. Redovito cijepljenje i dalje je jedna od najvažnijih zaštitnih mjera, zajedno s osnovnim higijenskim navikama koje učimo još u djetinjstvu – pranjem ruku i prekrivanjem usta pri kihanju. Ipak, važnu ulogu ima i prehrana, piše HuffPost.
Kada osjetimo prve simptome prehlade, mnogi posežu za sokom od naranče zbog vitamina C. No iznenađujuće je da paprike – osobito crvene – sadrže još više ovog važnog nutrijenta. Iako sve paprike imaju brojne zdravstvene prednosti, njihova nutritivna vrijednost razlikuje se ovisno o boji. Donosimo pregled što koja boja nudi i koju je najbolje odabrati za jačanje imuniteta.
Prema riječima Ginger Hultin, registrirane dijetetičarke i autorice knjige Protivupalna biljna prehrana 101, boja paprike ovisi o stupnju zrelosti. „Zelene paprike su najmanje zrele, dok su crvene najzrelije. Kako dozrijevaju, klorofil se razgrađuje, a povećava se količina karotenoida – snažnih antioksidansa – što mijenja i boju i nutritivni profil“, objašnjava Hultin. Važno je znati i da paprike, za razliku od nekog drugog voća, ne dozrijevaju nakon berbe. Sve paprike sadrže vlakna, vitamine A i C, antioksidanse te minerale poput kalija, kalcija i fosfora, no omjeri tih nutrijenata razlikuju se, prenosi City Magazin.
Crvene paprike – pravi poticaj imunitetu
Ako želite izvući maksimum hranjivih tvari, crvene paprike najbolji su izbor. „One su nutritivno najbogatije jer najdulje dozrijevaju i sadrže najviše antioksidansa“, kaže dijetetičarka Kara Lydon. Istraživanja pokazuju da crvene paprike mogu sadržavati i do 60 posto više vitamina C nego zelene, a ujedno su i najbolji izvor vitamina A – oba ključna za snažan imunološki sustav.
Žute, narančaste i zelene
Iako crvene paprike prednjače, to ne znači da su ostale manje vrijedne. Razlike u nutritivnom sastavu nisu velike, a svaka boja ima svoje prednosti. Žute paprike, primjerice, bogate su luteinom i zeaksantinom koji podupiru zdravlje očiju, dok zelene sadrže nešto manje kalorija jer imaju manje prirodnih šećera. Razlika je, međutim, minimalna – zelena paprika ima oko 24 kalorije, dok crvena ima oko 37. Stručnjaci se slažu da je najbolja strategija raznolikost. „Jedite paprike svih boja – svaka donosi jedinstveni antioksidativni profil“, savjetuje Lydon.
Kako ih pripremiti da zadrže vitamine
Način pripreme značajno utječe na očuvanje hranjivih tvari. Kuhanje na pari ili kratko prženje u woku pomaže u očuvanju vitamina C, dok se dugotrajno kuhanje na visokim temperaturama ne preporučuje. Budući da je vitamin A topiv u mastima, pirjanje paprika na maslinovu ulju može poboljšati njegovu apsorpciju.
Paprike su iznimno svestrane: možete ih puniti, dodavati u juhe, variva i omlete ili ih jesti sirove uz humus. „Najvažnije je da ih redovito uključujete u prehranu, bez opterećivanja jednom bojom“, zaključuju nutricionisti.
Na kraju, paprike su samo dio slagalice zdrave prehrane. Kombinirajte ih s drugim sezonskim namirnicama poput cvjetače, bundeve ili jabuka i tako svom tijelu osigurajte širok spektar nutrijenata – i snažniji imunitet tijekom zime.
