Ovo ukusno povrće ima više vitamina C nego naranča: Boja čini ključnu razliku

Prema riječima Ginger Hultin, registrirane dijetetičarke i autorice knjige Protivupalna biljna prehrana 101, boja paprike ovisi o stupnju zrelosti. „Zelene paprike su najmanje zrele, dok su crvene najzrelije. Kako dozrijevaju, klorofil se razgrađuje, a povećava se količina karotenoida – snažnih antioksidansa – što mijenja i boju i nutritivni profil“, objašnjava Hultin. Važno je znati i da paprike, za razliku od nekog drugog voća, ne dozrijevaju nakon berbe. Sve paprike sadrže vlakna, vitamine A i C, antioksidanse te minerale poput kalija, kalcija i fosfora, no omjeri tih nutrijenata razlikuju se, prenosi City Magazin.