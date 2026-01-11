postoje bolji načini
Zašto ne biste trebali koristiti kipuću vodu za odčepljivanje sudopera u kuhinji
Od svih vodoinstalaterskih sustava u kućanstvu, kuhinjski sudoper jedan je od onih koji su najskloniji začepljenjima.
Oglas
Postoji mnogo stvari koje ne biste trebali izlijevati u kuhinjski sudoper. Primjerice, jestiva ulja nikada ne bi smjela završiti u odvodu, kao ni drugi kuhinjski otpad poput kore krumpira i taloga kave. Vjerovali ili ne, ponekad ni voda ne bi trebala ići u kuhinjski odvod - barem ne kada je kipuća, piše Food republic.
Uobičajeno je mišljenje i savjet koji se često prenosi da je izlijevanje kipuće vode u sudoper jednostavan način odčepljivanja odvoda bez kemikalija. Međutim, ta često korištena metoda zapravo može oštetiti vodoinstalacije. Iako postoji mala mogućnost da kipuća voda razbije začepljenje, ovisno o vrsti prepreke u cijevima, mnogo je vjerojatnije da će se sama izuzetno vruća tekućina zadržati iza začepljenja.
Ovisno o točnim komponentama vašeg vodoinstalacijskog sustava i vrsti PVC-a od kojeg su izrađene, kipuća voda može uzrokovati ozbiljna oštećenja, osobito ako se zadrži iza začepljenja.
Bolji načini
Čak i ako vaš vodoinstalacijski sustav ima višu temperaturnu otpornost i može izdržati visoke temperature, izlijevanje kipuće vode u odvod može samo olabaviti začepljenje i potisnuti ga dublje u cijevi.
Postoje drugi kućni načini koje možete isprobati. Iako mogu, ali i ne moraju biti učinkoviti, barem neće uzrokovati nikakvu štetu. Otopina jednakih dijelova bijelog octa i sode bikarbone, ostavljena da pjeni u odvodu oko 15 minuta, a zatim isprana vrućom (ne kipućom) vodom, ponekad može ukloniti začepljenje. Mješavina soli, octa i sode bikarbone - izlivena u odvod i ostavljena da djeluje sat vremena - pa potom isprana vrućom vodom također može pomoći.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas