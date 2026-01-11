Zašto ne biste trebali koristiti kipuću vodu za odčepljivanje sudopera u kuhinji

Postoji mnogo stvari koje ne biste trebali izlijevati u kuhinjski sudoper. Primjerice, jestiva ulja nikada ne bi smjela završiti u odvodu, kao ni drugi kuhinjski otpad poput kore krumpira i taloga kave. Vjerovali ili ne, ponekad ni voda ne bi trebala ići u kuhinjski odvod - barem ne kada je kipuća, piše Food republic.