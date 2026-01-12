"Jedna bitka za drugom" i "Hamnet" osvojili glavne trofeje na dodjeli Zlatnih globusa

Globusi, koje dodjeljuje više od 300 novinara iz svijeta zabave, među prvima su od hollywoodskih priznanja 2026. koja će biti dodijeljena prije najveće filmske nagrade, dodjele Oscara, u ožujku. Glasači Zlatnih globusa nemaju utjecaja na Oscare, ali pobjeda na Globusima može pomoći u privlačenju pažnje na potencijalne kandidate za nagradu Akademije.