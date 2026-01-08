VIDEO / Harry i Meghan iznenadili pojavljivanjem na Oprahinom događaju

Princ Harry i Meghan Markle pojavili su se na događaju Oprah Winfrey povodom lansiranja nove knjige koja ima za cilj pomoći mladima da žive više izvan digitalnog svijeta
"Nevjerojatna generacija" - savjeti za život bez ekrana
Događaj je organizirao Oprah Daily – nekada poznat kao O, The Oprah Magazine – za novu knjigu Jonathana Haidta i Catherine Price pod naslovom „An Amazing Generation“, koja tinejdžerima nudi ideje kako učiniti život bez ekrana zabavnim te kako razviti zdrave navike korištenja tehnologije.
U sklopu događaja, princ Harry i Meghan Markle pojavili su se u videozapisu kako bi s autorima razgovarali o važnosti takve knjige. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa snažni su zagovornici toga da djeca provode više vremena bez pametnih telefona, zbog opasnosti koje oni mogu imati za mentalno zdravlje mladih, prenosi Express.
Here they are! Prince Harry and Duchess Meghan made a surprise appearance at Oprah’s special launch event for Jonathan Haidt and Catherine Price’s new book "An Amazing Generation."#HarryandMeghan pic.twitter.com/3HNG7xpAiV— ChrisBaronSmith (@ChrisBaronSmit1) January 8, 2026
Princ Harry je kazao:
„Tijekom godina surađivali smo s vama na razumijevanju kako digitalni prostori duboko utječu na naše kolektivno mentalno, emocionalno i fizičko zdravlje. I, naravno, iskrene čestitke na ishodu vašeg istraživanja koje je stvorilo roditeljski pokret koji je izniman i prijeko potreban.”
Meghan je zatim dodala:
„I ponosni smo što smo dio toga.”
Opasnosti mobitela i boravak na internetu
Harry je potom rekao kako su uvidi autora pomogli njemu i Meghan u radu s roditeljima koji su izgubili djecu zbog opasnosti koje donose mobiteli i boravak na internetu.
Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa duboko su posvećeni toj temi te su putem svoje dobrotvorne organizacije Archewell Foundation – koja je 2024. preimenovana u Archewell Philanthropies – osnovali The Parents’ Network (Mrežu roditelja).
Cilj mreže je pomoći roditeljima čija su djeca pretrpjela štetu ili izgubila život zbog negativnih utjecaja društvenih mreža i online svijeta.
Harry i Meghan o toj temi govore već dugi niz godina, a obožavatelji na društvenim mrežama brzo su pohvalili par za njihov rad na ovom području.
Govoreći o njihovom video-razgovoru na Oprah Dailyju ovog tjedna, jedan je obožavatelj komentirao:
„Zaista važan razgovor!”
Drugi je dodao:
„Lijepo je vidjeti kako princ Harry i Meghan nastavljaju graditi i isticati spoznaje iz ključnog rada koji njihova zaklada provodi s obiteljima pogođenima štetama online svijeta.”
