Pretjerano grijanje isušuje kožu i može izazvati bolesti: Pazite na ove simptome

S vremenom, suhoća može produbiti fine linije na licu i uzrokovati pojavu novih bora na čelu i ispod očiju, objašnjava dr. Anjali Mahto, dermatologinja i osnivačica klinike Self London. Za The Telegraph je rekla: „Kada se centralno grijanje pojača, vlažnost zraka u prosječnom britanskom domu može pasti na 20 ili 30 posto, što je suše nego u nekim pustinjama. U takvom okruženju zrak djeluje poput spužve i izvlači vlagu iz vanjskog sloja kože.“