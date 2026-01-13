odluka političkog vrha
Europska zemlja prestaje s vojnom potporom Ukrajini!
Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini, premijer Robert Fico i predsjednik parlamenta Richard Raši potvrdili su jedinstvo u ključnim pitanjima vanjske i unutarnje politike. Složili su se oko odbacivanja vojne potpore Ukrajini i potrebe za suverenim predstavljanjem države.
Slovački predsjednik Peter Pellegrini, predsjednik Nacionalnog vijeća (NR) Slovačke Republike Richard Raši (Hlas-SD) i premijer Robert Fico (Smer-SD) izjavili su da su suglasni oko temeljnih pitanja povezanih s interesima Slovačke Republike na unutarnjem i vanjskopolitičkom planu. Istodobno su potvrdili korektne međusobne odnose, kao i spremnost i sposobnost da konstruktivno raspravljaju o mogućim razlikama u mišljenjima. To proizlazi iz izjava trojice najviših ustavnih dužnosnika nakon zajedničkog ručka u subotu u palači Bratislavskog dvorca, piše Aktuality.sk.
„Uloga trojice najviših ustavnih dužnosnika jest poslati signal da se može voditi kulturna politika i kultivirani dijalog te da trojica najviših ustavnih dužnosnika moraju pronaći put jedni do drugih i zajedno biti sposobni pronaći zajednička stajališta i zajedničke odluke za dobrobit Slovačke Republike“, izjavio je predsjednik. Prema njegovim riječima, današnji je sastanak također potvrdio da trojica najviših ustavnih dužnosnika zajedno mogu o svim pitanjima razgovarati vrlo otvoreno, konstruktivno i pragmatično.
Stavovi prema stranim državama
Prema riječima predsjednika, sva trojica jedinstvena su u stavu o američkoj vojnoj kampanji u Venezueli, koju smatraju grubim kršenjem međunarodnog prava. Također je potvrdio suglasnost da bi Slovačka trebala imati svog predstavnika na pregovorima tzv. koalicije voljnih, pri čemu stav Slovačke Republike ostaje nepromijenjen. Naglasio je da zemlja neće nastaviti s vojnom potporom Ukrajini, neće slati vojnike niti će sudjelovati u jamstvima za veliki zajam Europske komisije.
Sva trojica izjavila su da je Europska unija životni prostor Slovačke i da želi i dalje biti njezin dio. Međutim, Fico je upozorio da Unija nikada nije doživjela tako duboku krizu. „Ne bih želio da Slovačka u ovoj krizi koju Europska unija proživljava trči okolo poput ranjene srne i postane žrtva značajnih promjena koje se mogu dogoditi u Europi“, izjavio je. Također je ukazao na raspadanje svjetskog poretka i poštivanje međunarodnog prava. Prema njegovim riječima, izazov će biti i pitanje energetske sigurnosti.
Izazovi za Slovačku
Premijer Fico stoga smatra važnim da Slovačka djeluje suvereno u Europi i svijetu. „Želim pozvati cijelu vladajuću koaliciju, bez obzira na to što imamo i unutarnje sukobe i prijepore, da se sada ujedini i predstavlja snažno, hrabro i suvereno državno vodstvo koje će štititi Slovačku u ovim teškim vremenima“, izjavio je. Uvjeren je da će u slučaju trojice najviših ustavnih dužnosnika konsenzus o pitanjima budućnosti Slovačke funkcionirati bez ikakvih kompromisa.
„Naravno, može postojati zakon oko kojeg predsjednik kaže da ima drukčije mišljenje pa će ga staviti na veto, jer to je život, to je predsjednikovo pravo. Ili mi koalicijski partner može reći da ima drukčije mišljenje. Ali kada je riječ o suverenitetu, položaju Slovačke i sigurnosti opstanka naše domovine, naše zemlje, moramo djelovati zajedno. Sve dok je oporba spremna biti dio ove kampanje u korist Slovačke, bit će dobrodošla“, rekao je premijer.
Unutarnja i vanjska pitanja
Raši je također potvrdio da se trojica najviših ustavnih dužnosnika mogu složiti oko rješavanja ozbiljnih problema koji se tiču Slovačke Republike, bilo da je riječ o vanjskoj politici ili unutarnjim pitanjima. „Ne vidim nikakve temeljne probleme i o mnogim temama imamo zajednička i slična stajališta“, istaknuo je.
Dodao je da su razgovarali, primjerice, i o funkcioniranju Višegradske skupine te Slavkovskog formata. „Naš je stav jasan: tražit ćemo zajednički jezik s tim državama i nastojat ćemo djelovati zajedno u rješavanju izazova“, rekao je.
