Europska zemlja prestaje s vojnom potporom Ukrajini!

Sva trojica izjavila su da je Europska unija životni prostor Slovačke i da želi i dalje biti njezin dio. Međutim, Fico je upozorio da Unija nikada nije doživjela tako duboku krizu. „Ne bih želio da Slovačka u ovoj krizi koju Europska unija proživljava trči okolo poput ranjene srne i postane žrtva značajnih promjena koje se mogu dogoditi u Europi“, izjavio je. Također je ukazao na raspadanje svjetskog poretka i poštivanje međunarodnog prava. Prema njegovim riječima, izazov će biti i pitanje energetske sigurnosti.