Francuski ministar komentirao prodaju Rafalea Srbiji

"Francuska, Hrvatska i ostali partneri u Europskoj uniji i NATO-u dijele strateški interes da se regija, a osobito Srbija, postupno oslobađa ovisnosti o Rusiji i jača svoje veze sa zapadnim državama. Hrvatska u tom kontekstu ima korisnu ulogu, primjerice osiguravanjem alternativnih pravaca opskrbe naftom i plinom za svoje susjede, uključujući Srbiju. Nabava obrambene opreme iz Francuske ili drugih zapadnih država, poput Sjedinjenih Američkih Država, za zemlje izvan NATO-a slijedi istu logiku. Kada je riječ o Hrvatskoj, nabava Rafalea daleko nadilazi samu kupnju vojne opreme. Ona je dio šireg napora saveznika unutar NATO-a usmjerenog na jačanje ukupnih kapaciteta, interoperabilnosti, obuke i zajedničkih operativnih standarda. Rafalei jačaju hrvatsku nacionalnu obranu i istodobno izravno pridonose europskoj i savezničkoj sigurnosti. Francuska će i dalje nastaviti pridonositi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti", rekao je francuski ministar, a piše Večernji list.