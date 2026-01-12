Vjernike uznemirila naljepnica na blagoslovu kuća: "Čisto izrugivanje kršćanstvu"

Katoličke vjernike u BiH uznemirila je naljepnica koju su dobili od svećenika prilikom blagoslova domova.
"Tijekom blagoslova kuća u selima Županije Posavske vjernicima su podijeljene sličice koje, nažalost, ne nalikuju ni na Isusa Krista, ni na Majku Božju, ni na kršćansku ikonografiju kakvu poznajemo i poštujemo.
Majka Božja prikazana je kratke kose, u tamnoj odjeći s dekolteom, a cijeli prizor više podsjeća na modernu ilustraciju nego na svetački prikaz rođenja Isusova.
Ne postavljamo ovo iz zlobe, nego iz zabrinutosti i poštovanja prema vjeri, tradiciji i svetosti blagoslova kuće. Ne znamo tko odobrava ovakve prikaze i zašto se dijele u ime Crkve.
Blagoslov kuće nije prilika za eksperimentiranje s vjerom i simbolima, nego trenutak molitve, mira i jasnoće poruke.
Mir kući ovoj ali i istina, dostojanstvo i poštovanje prema onome u što vjerujemo.
OBAVIJEST MJEŠTANIMA
Obavještavamo sve mještane da je, prema riječima gvardijana, omogućena zamjena sličica koje su dijeljene prilikom blagoslova kuća.
Svi koji žele mogu bez ikakvih problema zamijeniti sličicu za drugu i prikladniju", navodi se na Facebook stranici Druga strana Posavine.
Na objavu je uslijedio niz komentara:
"Ovo je čisto izrugivanje kršćanstvu i to treba prijaviti....sotonski crtano i samo jedan razlog može biti kome je palo na pamet mijenjati likove na sličici koje od davnina su iste kako i priliči."
"Dugo sam gledala ovu sliku kad smo je dobili i pitala se je l' samo ja vidim da nešto nije uredu!?"
