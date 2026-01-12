VIDEO / "Živim u najhladnijem gradu na svijetu i ovako se odijevam svaki put kad izlazim iz kuće"

Tek nakon svih tih priprema spremna je izaći van. „Toliko vremena i truda potrebno je samo da izađeš iz kuće. Strašno je frustrirajuće kada shvatiš da si zaboravio kupiti kruh ili mlijeko – ne možeš samo ‘skoknuti’ do trgovine. Moraš se ponovno slojevito odjenuti. Pet minuta hoda pretvara se u pravu ekspediciju“, zaključuje Kiun.