VIDEO / "Živim u najhladnijem gradu na svijetu i ovako se odijevam svaki put kad izlazim iz kuće"

Kiun, youtuberica rođena i nastanjena u Yakutsku – poznatom kao najhladniji grad na svijetu – objavila je video u kojem pokazuje kako izgleda njezina svakodnevna priprema za izlazak na ekstremno niske sibirske temperature.
"Prije nego što izađem iz kuće, uvijek provjerim temperaturu. Danas je minus 48 stupnjeva. I da, za nas je to sasvim normalan zimski dan. Ljudi idu na posao, djeca u školu, život teče dalje. Ni ja danas ne ostajem kod kuće“, započela je Kiun, prenosi City Magazine.
Priprema za izlazak, objašnjava, zahtijeva ozbiljan pristup. Toga je dana planirala otići u trgovački centar kako bi razgledala zimsku odjeću, no naglasila je: „Ako se u ovakvom vremenu ne odjeneš kako treba, možeš se smrznuti za svega nekoliko minuta. Zato ću vam pokazati kako mi ovdje preživljavamo ovakvu hladnoću.“
Prvo dolaze slojevi odjeće. Kiun najprije odijeva tajice – jedan par već ima na sebi, a preko njih dodaje još jedne. Zatim stavlja vunene štitnike za koljena jer je, kako kaže, koljena ponekad bole zbog toga što ih nije štitila dok je bila mlađa. Vunene čarape pružaju dodatnu toplinu i izolaciju.
Slijede tople, podstavljene hlače koje, kako ističe, održavaju noge nevjerojatno toplima.
„Iskreno, ovo je jedna od najboljih stvari koje je čovjek ikada izmislio. Prije dvadesetak godina, dok sam išla u školu, nosila sam bezbroj slojeva hulahopki, a hladnoća mi je i dalje probijala noge poput tisuća sitnih iglica“, prisjeća se.
Preko svega odijeva tanju jaknu, a zatim debelu zimsku jaknu punjenu guščjim perjem, posebno dizajniranu za arktičke zime. Kvalitetne zimske jakne stoje između 800 i 1.000 dolara, no ni to ponekad nije dovoljno za ovakve temperature.
„Najtoplija opcija je bunda, ali ona može stajati i oko 6.000 dolara“, dodaje.
Posebno naglašava važnost zaštite glave, ruku i stopala. Njezina krznena kapa već je dotrajala pa planira kupiti novu, jer vunene kape na ovim temperaturama jednostavno nisu dovoljne. Rukavice su ukrašene tradicionalnim perlicama, a na nogama nosi krznene čizme. „Obične čizme ovdje se smrznu za nekoliko minuta“, objašnjava.
Tek nakon svih tih priprema spremna je izaći van. „Toliko vremena i truda potrebno je samo da izađeš iz kuće. Strašno je frustrirajuće kada shvatiš da si zaboravio kupiti kruh ili mlijeko – ne možeš samo ‘skoknuti’ do trgovine. Moraš se ponovno slojevito odjenuti. Pet minuta hoda pretvara se u pravu ekspediciju“, zaključuje Kiun.
